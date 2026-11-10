GF Vip, Selvaggia Lucarelli torna sullo scontro con Guendalina Tavassi: «Non intendo giustificarmi»

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È stata una puntata ad alta tensione quella di lunedì 9 novembre del Grande Fratello Vip. Al centro del confronto, Guendalina Tavassi e Selvaggia Lucarelli, dopo la discussione tra la concorrente e Federica Morello. La lite era nata in cucina: Morello ha raccontato di essere stata colpita da carne macinata, mentre Tavassi ha sostenuto che si fosse trattato di uno schizzo accidentale di limone. La vicenda è poi arrivata in diretta, dove le due hanno ribadito le rispettive versioni.

Intervenendo dallo studio, Selvaggia Lucarelli ha criticato l’atteggiamento di Guendalina Tavassi, accusandola di prevaricare gli altri concorrenti e definendola una «bulla». La concorrente ha respinto con forza l’etichetta, apparendo visibilmente scossa. Anche la conduttrice Ilary Blasi ha invitato l’opinionista a riflettere sul peso della parola utilizzata, mentre Cesara Buonamici ha espresso un giudizio diverso su Tavassi. Lucarelli, però, non ha ritirato quanto detto.

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Il chiarimento di Selvaggia Lucarelli su Instagram

Oggi, martedì 10 novembre, Selvaggia Lucarelli è tornata sull’episodio attraverso un lungo intervento pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il primo punto è netto: nessuna intenzione di scusarsi per il termine usato.

«Riguardo la puntata di ieri sera, non intendo affatto giustificarmi per aver definito “bulla” Guendalina e l’ho ribadito anche in puntata».

L’opinionista ha quindi precisato che il suo giudizio riguardava soltanto i comportamenti mostrati nella Casa e non intendeva attribuire alla concorrente responsabilità legate al bullismo inteso come fenomeno sociale o psicologico.

«Mi riferivo esclusivamente ai suoi comportamenti nella Casa del Grande Fratello, utilizzando il termine nella sua accezione comune di persona prepotente, arrogante e con atteggiamenti intimidatori [...] verso gli altri».

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«Le parole hanno anche un significato ordinario e colloquiale»

Per spiegare la propria posizione, Selvaggia Lucarelli ha richiamato la differenza tra il significato colloquiale di un’espressione e quello specialistico, ricorrendo a diversi esempi.

«Se definisco qualcuno narcisista non gli sto diagnosticando un disturbo di personalità, se lo chiamo dittatore non gli sto attribuendo un colpo di Stato e se lo definisco paranoico non sto compilando una cartella clinica. So usare le parole».

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La giornalista ha così ribadito che la sua valutazione resta circoscritta alle dinamiche del reality e al modo in cui, a suo avviso, Guendalina Tavassi si rapporta agli altri inquilini.

L’appello finale: «Non fate i bulli»

Nella parte conclusiva del messaggio, Selvaggia Lucarelli ha ringraziato chi ha sostenuto la sua posizione, riconoscendo però la legittimità di opinioni differenti, anche da quelle di Ilary Blasi e Cesara Buonamici.

«È solo un reality» e «avere opinioni diverse [...] su una concorrente non significa essere nemici, né autorizza a trasformare ogni giudizio televisivo in una guerra di religione», ha osservato.

Poi la riflessione rivolta soprattutto a chi segue e commenta il programma sui social: «Possiamo discutere di chi sia arrogante dentro una casa senza diventare arroganti noi fuori. Sarebbe già un discreto risultato, quindi NON FATE I BULLI. Grazie».