GF Vip, Ilary Blasi zittisce Selvaggia Lucarelli? L'opinionista sbotta: «Non lo accetto»

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Le tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip sono esplose anche durante la diretta di ieri sera. Al centro della discussione lo scontro tra Guendalina Tavassi e Federica Morello, sul quale è intervenuta Selvaggia Lucarelli, accusando la concorrente romana di avere atteggiamenti da «bulla». Un giudizio che ha provocato una reazione immediata di Tavassi e, successivamente, l’intervento della conduttrice Ilary Blasi.

L’accusa di Selvaggia Lucarelli a Guendalina Tavassi

Nel corso del confronto, l’opinionista ha criticato duramente i modi della concorrente, giudicandoli aggressivi e prevaricatori: «Parli o che non parli, con i suoi modi, con i gesti, è sempre aggressiva. Il problema è che sei sempre bulla, non riesci a uscire da questa modalità. Sei una prevaricatrice, sei bulla, la bulla per eccellenza. La cosa antipatica della vicenda è che tu da questa discussioni non sai uscire se non minacciando perché tu ora sei la finalista di sto cavolo. Vola un po’ più basso. È vero che sei la finalista per meriti discutibili, ma non vuol dire essere vincitori».

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La replica di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha respinto l’accusa, richiamando anche quanto accaduto al fratello Edoardo Tavassi durante la sua esperienza nel reality. La concorrente ha sottolineato quanto ritenga grave l’uso di quella parola, soprattutto davanti ai figli che seguono il programma.

«È successo anche con mio fratello che l’avete fatto passare per bullo e aggressivo. Non mi sento così. I bulli sono altri. È una cosa orrenda quello che mi stai dicendo. Forse è più bullo chi mi dà della bulla, ho i figli che mi guardano e mi dispiace questa cosa. So cos’è il bullismo».

L’intervento di Ilary Blasi e la risposta di Lucarelli

Dopo il botta e risposta, Tavassi è apparsa turbata. A quel punto Ilary Blasi è intervenuta per contestare il termine utilizzato dall’opinionista, facendo riferimento anche ai comportamenti di altri concorrenti.

«Bulla è una parola che va oltre, anche Valeria ha offeso, alzato la voce e detto un sacco di parolacce. Non le abbiamo detto nulla. Non possiamo dire che è solo una provocatrice?»

Selvaggia Lucarelli, tuttavia, ha mantenuto la propria posizione e ha risposto alla conduttrice senza fare passi indietro: «No Ilary, è una parola con un’accezione precisa. Non lo accetto, non mi fai ritirare quello che ho detto».