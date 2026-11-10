GF Vip, Guendalina crolla dopo la diretta e svela un retroscena su Lucarelli: «Le avevo scritto prima di entrare»

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Tensione nella diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, dove un acceso confronto tra Guendalina Tavassi e Selvaggia Lucarelli ha segnato la diretta su Canale 5. Al centro della discussione, il comportamento della concorrente nei confronti di Federica Morello e l’accusa di bullismo pronunciata dall’opinionista. Una definizione che la Tavassi ha respinto con forza, tornando sull’episodio anche dopo la puntata.

L'episodio con Federica Morello

A innescare il confronto è stato il racconto di Federica Morello, che ha accusato Guendalina Tavassi di averle lanciato sul viso alcuni pezzi di carne macinata, gesto che l’avrebbe particolarmente turbata anche perché vegetariana. La Tavassi ha fornito una versione diversa, sostenendo di averle soltanto spruzzato qualche goccia di limone.

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La spiegazione non ha convinto Selvaggia Lucarelli, che ha criticato duramente i modi della concorrente: «Tu sei sempre una bulla, non esci mai dalla modalità della bulla. Sei bulla, una bulla per eccellenza». L’opinionista ha inoltre contestato alla Tavassi di aver fatto pesare a Federica la propria posizione di finalista, prospettandole l’eliminazione dal gioco.

La replica di Tavassi e l'intervento di Ilary Blasi

La risposta di Guendalina Tavassi è stata immediata: «I bulli sono altri! Quello che mi stai dicendo è orrendo». La concorrente ha richiamato anche le critiche rivolte in passato al fratello, sostenendo che il termine fosse sproporzionato rispetto all’episodio contestato.

Nel corso della diretta, Ilary Blasi ha notato il turbamento della gieffina e le ha chiesto spiegazioni. «Non voglio passare per una persona che non sono. Sentirmi dare della bulla e dell’aggressiva perché ho scherzato con il limone è assurdo», ha dichiarato la Tavassi.

La conduttrice ha osservato che la parola “bulla” fosse particolarmente pesante, ma Selvaggia Lucarelli non ha cambiato posizione: «Non chiedo scusa e non mi fai ritirare quello che ho detto».

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Il messaggio a Lucarelli prima del Grande Fratello Vip

Terminata la puntata, Guendalina Tavassi si è sfogata con gli altri concorrenti, spiegando quanto l’accusa l’avesse colpita anche pensando ai figli. «Io ho visto tornare a casa i miei figli a piangere e io mi devo sentir dire queste cose, che sono una che combatte ogni giorno contro il bullismo?!», ha affermato.

Parlando con Andreas Muller e Marina La Rosa, la concorrente ha poi raccontato di aver contattato privatamente Selvaggia Lucarelli prima dell’ingresso nella Casa: «Io prima di entrare qui dentro ho scritto a Selvaggia. Ci siamo sentite perché le ho scritto: “Io ho paura che scherzando possa passare per bulla”. Ed ecco cosa ha fatto lei stasera, questo l’ha tirato fuori apposta».

Il confronto resta aperto

Quella della Tavassi è un’interpretazione delle intenzioni dell’opinionista, non un fatto accertato. Selvaggia Lucarelli, del resto, aveva già invitato in precedenza la concorrente a moderare i toni e gli atteggiamenti giudicati aggressivi.

A far discutere è anche il rapporto tra Guendalina Tavassi e Federica Morello: secondo il racconto emerso nel programma, la finalista avrebbe detto alla coinquilina «Sono sempre la finalista e se continui a dire cavolate sarai la prima persona che farò fuori dal gioco».