GF Vip, puntata 9 novembre: Carmen Di Pietro eliminata: lacrime, scontri e quattro concorrenti al televoto

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Un’eliminazione, confronti accesi e nuovi equilibri da ridisegnare. La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 9 novembre 2026 su Canale 5, ha alternato tensioni e momenti di commozione. A guidare la diretta Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Al centro della serata il verdetto del pubblico, che ha interrotto l’avventura di Carmen Di Pietro.

Carmen Di Pietro eliminata: le percentuali del televoto

La concorrente è risultata la meno votata nella sfida con Andreas Müller, Valeria Marini e Giulia Provvedi. Secondo i risultati riportati da Fanpage, Carmen Di Pietro ha ottenuto il 13,91% delle preferenze, contro il 35,18% di Andreas Müller, il 32,35% di Valeria Marini e il 18,55% di Giulia Provvedi. Per lei si è concluso così il percorso nel reality, mentre gli altri tre concorrenti hanno potuto proseguire la gara.

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La serata ha riservato anche un momento familiare per Carmen Di Pietro, che ha riabbracciato i figli Alessandro e Carmelina. Un passaggio emozionante prima dell’uscita definitiva dalla Casa.

Guendalina Tavassi e Selvaggia Lucarelli: lo scontro

Uno dei momenti più discussi ha riguardato Guendalina Tavassi e Federica Morello. Una discussione nata in cucina, attorno a un episodio legato alla preparazione della carne, è diventata motivo di confronto durante la puntata. A intervenire è stata Selvaggia Lucarelli, che ha definito la concorrente «bulla». Un giudizio respinto da Guendalina Tavassi, visibilmente ferita e arrivata alle lacrime.

Lo scontro ha mostrato come le tensioni quotidiane possano assumere un peso ancora maggiore quando vengono riproposte davanti alle telecamere della diretta. Il confronto tra la finalista e l’opinionista è stato tra i passaggi più intensi della serata.

Alex Belli torna per incontrare Marina La Rosa

A sorpresa, Alex Belli, già uscito dal gioco, è rientrato nella Casa per incontrare Marina La Rosa. I due si sono ritrovati in un ambiente allestito come un bar di Trastevere, dando spazio a un confronto sul loro rapporto, spesso oscillante tra complicità e contrasti. Il riavvicinamento ha riacceso anche la gelosia di Valeria Marini, alimentando una delle dinamiche più seguite dell’edizione.

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Le tensioni tra Megan Ria e Andreas Müller

Spazio anche alle relazioni nate nella Casa, in particolare all’avvicinamento tra Megan Ria e Alessandro Varsi, osservato con scetticismo da alcuni coinquilini. Non sono mancate le divergenze tra Megan Ria e Andreas Müller, protagonisti di un confronto sulle rispettive posizioni e sulle alleanze nel gruppo. Tra accuse, dubbi e prese di posizione, la convivenza si conferma sempre più complessa.

I quattro concorrenti al televoto

Nel finale le due concorrenti già qualificate per la finale, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, hanno indicato Alessandro Varsi per il televoto. Quest’ultimo ha trascinato con sé Andreas Müller. Le nomination degli altri concorrenti hanno poi aggiunto Giancarlo Danto e Giulia Provvedi alla lista.

Sono dunque quattro i concorrenti al televoto: Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi. Il pubblico dovrà scegliere chi salvare: il meno votato diventerà il prossimo candidato all’eliminazione. La corsa verso la finale entra così in una fase decisiva, tra strategie e rapporti sempre più fragili.