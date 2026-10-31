GF Vip, Marina La Rosa vola in finale: scontri, lacrime e sei concorrenti al televoto

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La corsa verso la finale del Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo. La puntata di venerdì 30 ottobre, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, ha regalato il primo verdetto decisivo dell’edizione: Marina La Rosa è la prima concorrente a conquistare un posto in finale. Ma la serata è stata segnata anche da tensioni nella Casa, accuse di sessismo, sorprese familiari e un nuovo televoto che mette a rischio sei protagonisti del reality.

Marina La Rosa è la prima finalista: la reazione al verdetto

A conquistare il favore del pubblico è stata Marina La Rosa, risultata la più votata tra i concorrenti coinvolti nel televoto. Visibilmente emozionata, la concorrente ha accolto il risultato con parole di sorpresa: «Sono una persona che non sta simpatica, quindi sentire questa approvazione del pubblico è emozionante». Un riconoscimento importante per una delle protagoniste più discusse della Casa, che ora potrà affrontare le prossime settimane con la certezza di essere in finale.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, il rapporto divide la Casa

Al centro della puntata anche la relazione tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, sulla quale diversi concorrenti continuano a nutrire dubbi. Secondo alcuni inquilini, la freddezza mostrata da Piera sarebbe legata anche a presunti vincoli contrattuali con la sua agenzia. La concorrente ha respinto questa interpretazione, spiegando che il suo atteggiamento dipende esclusivamente dal carattere e dal modo di vivere i sentimenti. Per Piera Meloni, però, è arrivata anche una brutta notizia: il televoto l’ha indicata come candidata alla prossima eliminazione.

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Bufera su Alessandro Varsi, le scuse a Megan Ria

Uno dei momenti più delicati della serata ha riguardato Alessandro Varsi, finito al centro delle polemiche per alcuni commenti a sfondo sessuale rivolti a Megan Ria durante una conversazione con Jonathan Kashanian. A intervenire è stata direttamente Ilary Blasi, che ha condannato il linguaggio utilizzato dal concorrente, giudicandolo inaccettabile. Alessandro Varsi ha quindi chiesto pubblicamente scusa: «Volevo scusarmi con Megan e con tutte le donne di questo pianeta».

Andreas Muller riabbraccia Veronica Peparini

Spazio anche alle emozioni con la sorpresa riservata ad Andreas Muller, che ha potuto riabbracciare la moglie Veronica Peparini. La coreografa ha rassicurato il marito sulle loro bambine, mentre il ballerino non ha nascosto la commozione, riconoscendo quanto sia importante il sostegno della famiglia durante la sua esperienza televisiva.

Le nomination: sei concorrenti rischiano l’eliminazione

La puntata si è conclusa con le nuove nomination. A finire al televoto sono Valeria Marini, Piera Meloni, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Alex Belli e Jonathan Kashanian. Il pubblico dovrà scegliere chi salvare: il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata. Con Marina La Rosa già in finale, la competizione si fa sempre più serrata e gli equilibri nella Casa potrebbero cambiare rapidamente.