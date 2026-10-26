GF Vip, Soleil Sorge al veleno su Marina La Rosa: c'entra il rapporto con Alex Belli

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge punge Marina La Rosa: «Striscia dove ho camminato io»

Il rapporto tra Marina e Alex Belli riaccende il ricordo della celebre “chimica artistica”. La replica dell’ex gieffina infiamma i social

Una frecciata al veleno che non lascia spazio a interpretazioni. Soleil Sorge torna al centro del gossip con una risposta tagliente nei confronti di Marina La Rosa, protagonista insieme ad Alex Belli di un’intesa sempre più evidente nella Casa del Grande Fratello Vip. Un avvicinamento che non è sfuggito ai telespettatori e che ha inevitabilmente riportato alla memoria la discussa “chimica artistica” che, in passato, aveva fatto parlare dell’attore e della stessa influencer italo-statunitense.

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Da rivali a complici: cosa succede tra Alex Belli e Marina La Rosa

Il rapporto tra Alex Belli e Marina La Rosa ha subito una vera e propria trasformazione. Dopo un inizio caratterizzato da provocazioni, battibecchi e continui scontri, i due concorrenti sembrano aver trovato una sorprendente sintonia.

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A catturare l’attenzione del pubblico sono stati soprattutto alcuni baci scambiati durante le prove organizzate dal Grande Fratello, episodi che hanno alimentato commenti e discussioni sui social. Una situazione che ricorda quanto accaduto nella precedente esperienza televisiva di Alex Belli, quando il suo legame con Soleil Sorge aveva monopolizzato le dinamiche del reality, coinvolgendo successivamente anche la moglie dell’attore, Delia Duran.

Questa volta, però, Belli sembra intenzionato a mantenere le distanze da qualsiasi possibile equivoco. L’attore ha infatti ribadito in più occasioni che la sua vita è cambiata e che, dopo essere diventato padre, sente la responsabilità di mostrare un’immagine diversa di sé.

Il paragone sui social scatena la reazione di Soleil Sorge

Nonostante le precisazioni dell’attore, il pubblico continua a trovare numerose somiglianze tra il rapporto con Marina La Rosa e quello vissuto in passato con Soleil Sorge. A riaccendere il confronto è stato un commento pubblicato da un’utente su X, che ha scritto: «Soleil ha camminato affinché Marina potesse correre». Una frase che non è passata inosservata e che ha raggiunto direttamente la destinataria del paragone.

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La risposta di Soleil Sorge non si è fatta attendere ed è stata tutt’altro che diplomatica: «No, tesoro, sta strisciando dove ho camminato io».

Poche parole, ma sufficienti a riaccendere il dibattito tra gli appassionati del reality. Una replica sarcastica con cui l’ex gieffina ha voluto sottolineare la distanza tra la propria esperienza nella Casa e quella che sta vivendo attualmente Marina La Rosa.

Soleil Sorge pronta a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip?

Intanto, sui social prende quota un’ipotesi che potrebbe movimentare ulteriormente gli equilibri del programma: un possibile ingresso di Soleil Sorge nella Casa. L’eventualità ha già acceso la curiosità dei telespettatori, soprattutto per le possibili reazioni di Alex Belli e Marina La Rosa di fronte all’arrivo dell’ex protagonista del reality.

A rilanciare questa possibilità è stata anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha avanzato l’ipotesi di un coinvolgimento di Soleil nel programma.