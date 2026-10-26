Veronica Peparini spiazzata dalle rivelazioni di Andreas Muller al GF Vip: «La verità sul primo passo»

La storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller continua a suscitare curiosità. I due si sono conosciuti ad Amici, dove lei era insegnante e lui allievo durante la quindicesima e la sedicesima edizione. Entrambi hanno sempre chiarito che la relazione è cominciata soltanto tempo dopo la vittoria del ballerino nel talent show.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Andreas Muller ha raccontato che sarebbe stata la moglie a fare il primo passo, rivolgendogli un complimento sul suo aspetto. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Veronica Peparini ha commentato quelle parole, offrendo una versione più sfumata.

Pubblicità

Il complimento che ha fatto nascere l’amore

«Ho detto che era bello, questo è vero, ma non penso sia il primo passo. Dire che Andreas è bello credo sia oggettivo, visto che è un bel ragazzo. Se poi lui ha pensato che quello fosse il primo passo, allora sono contenta, perché poi dopo ci ha portato ad andare avanti. Però siamo stati un po’ tutti e due. Quel bello è stata la spinta e menomale l’ho detto. Io cercavo di capire cosa lui stesse pensando veramente».

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La coreografa, dunque, non ricorda un’iniziativa precisa, ma riconosce che quel complimento potrebbe aver incoraggiato il ballerino a manifestare i propri sentimenti.

La crisi matrimoniale e l’arrivo di Andreas

Prima della relazione con Muller, Veronica Peparini è stata sposata con Fabrizio Prolli, con il quale ha avuto due figli, Daniele e Olivia. A Verissimo ha spiegato che il matrimonio attraversava già una crisi quando Andreas è entrato nella sua vita.

«Andreas è arrivato nel momento della fine del mio matrimonio, c’era già la crisi. C’erano già varie cose che non andavano e in quel periodo è arrivato lui. Doveva andare così, sono quelle cose che sembrano scritte. La storia tra me e Fabrizio sarebbe comunque finita e ne siamo certi sia io che lui».

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

La separazione, ha aggiunto, è stata emotivamente complessa, anche perché alla sofferenza per la fine del matrimonio si è affiancata la felicità per il nuovo rapporto. Oggi, secondo il suo racconto, i rapporti con l’ex marito sono sereni e improntati alla collaborazione come genitori.

Le critiche per la differenza d’età

Nel corso degli anni la coppia ha dovuto affrontare numerosi commenti offensivi sui social, soprattutto per la differenza d’età. Veronica Peparini ha spiegato di non aver permesso ai giudizi esterni di condizionare le sue scelte. «Io sapevo che volevo stare con lui e lo volevo al mio fianco. Evidentemente è combaciato con il suo desiderio e quindi è nata una forza unica, che ci ha portato a realizzare il nostro sogno».

«Uno deve fare quello che sente, se io sto bene così, lui sta bene così, chi se ne importa degli attacchi. L’importante è che chi ci ama ci abbia sempre sostenuto, anche i miei genitori ad esempio».