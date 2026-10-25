GF Vip, Delia Duran difende Alex Belli dopo lo scontro con Roncaccia: "Lunedì interverrà in puntata"

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì sera, Delia Duran è intervenuta sui social per prendere posizione su quanto accaduto nella Casa e difendere il marito Alex Belli. L’ex concorrente del reality ha espresso il proprio disappunto per le tensioni emerse durante la diretta, invitando gli inquilini a non coinvolgere le famiglie nelle discussioni.

L’appello di Delia Duran dopo lo scontro

Delia Duran ha spiegato di parlare non soltanto come moglie di Alex Belli, ma anche come madre ed ex concorrente del Grande Fratello. Pur conoscendo le difficoltà della convivenza nella Casa, ha chiesto maggiore attenzione alle parole e alle loro conseguenze fuori dal programma.

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“Ho seguito la puntata di ieri e non mi è piaciuto quello che è successo. Parlo da moglie di Alex, da mamma e soprattutto da ex concorrente del Grande Fratello. Conosco le tensioni della Casa e capisco il bisogno di rispondere quando ci si sente feriti. Ma la famiglia deve restare fuori da queste dinamiche”

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Il messaggio ad Alessandro Roncaccia e Varsi

Nel suo intervento, Delia Duran si è rivolta direttamente ad Alessandro Roncaccia e Varsi, soffermandosi soprattutto sul primo. L’invito è a confrontarsi con Alex Belli senza trascinare nella polemica le persone a lui vicine.

“Alessandro Roncaccia e Varsi, mi rivolgo ad entrambi, soprattutto a te, Alessandro: potreste essere miei fratelli. Ve lo dico con rispetto, chiedendovi lo stesso per i nostri affetti. Potete confrontarvi con Alex e difendere le vostre ragioni senza coinvolgere la sua famiglia”

La moglie dell’attore ha quindi ricordato che le parole pronunciate davanti alle telecamere possono ferire anche chi non partecipa al programma.

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“Dietro ogni concorrente ci sono persone che amano e possono soffrire. Vale per noi come per le vostre famiglie. Le parole arrivano anche fuori dalla Casa: pensate a chi le ascolterà. La famiglia è sacra e merita rispetto, anche nella rabbia”

L’indiscrezione: Delia Duran nella puntata di lunedì

La vicenda potrebbe avere un nuovo sviluppo già nella prossima diretta. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, Delia Duran interverrà nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip. Al momento si tratta di un’indiscrezione: resta da capire in che modo la moglie di Alex Belli prenderà parte al programma e se avrà occasione di confrontarsi con i concorrenti coinvolti nello scontro.