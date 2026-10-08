GF Vip, Delia Duran sul bacio tra Alex Belli e Marina La Rosa: «Gelosia? Tutto falso». E smentisce l'ingresso nella Casa

Delia Duran rompe il silenzio dopo il bacio tra Alex Belli e Marina La Rosa nella Casa del Grande Fratello Vip. Un episodio che ha riacceso il gossip intorno all’attore e alla moglie, facendo circolare indiscrezioni su una presunta gelosia della modella e sulla possibilità di un suo ingresso nel reality. A mettere fine alle voci è stata proprio Delia Duran, che ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la situazione e smentire le ricostruzioni circolate nelle ultime ore.

Delia Duran smentisce le indiscrezioni

La modella ha definito le voci sulla sua presunta gelosia «del tutto false», precisando inoltre che, almeno per il momento, non è previsto alcun suo ingresso nella Casa per incontrare il marito. «Se ci saranno novità che mi riguardano sarò la prima a informarvi, come sempre», ha dichiarato Delia, mettendo così un punto alle indiscrezioni che la volevano pronta a intervenire nelle dinamiche del reality.

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Nessun nuovo triangolo amoroso: oggi Delia è mamma

Il bacio tra Alex Belli e Marina La Rosa ha inevitabilmente riportato alla memoria il celebre triangolo amoroso con Soleil Sorge, che aveva caratterizzato una precedente edizione del Grande Fratello Vip. All’epoca Delia Duran era entrata nella Casa di Cinecittà come concorrente, diventando una delle protagoniste del programma. Questa volta, però, lo scenario è completamente diverso. Come aveva già chiarito Alex Belli in un’intervista rilasciata alla nostra testata, quella vicenda appartiene al passato. Nel frattempo, Alex e Delia sono diventati genitori del piccolo Gabriel, una nuova dimensione familiare che ha cambiato le priorità della modella, oggi impegnata soprattutto nel ruolo di mamma. Mentre il marito affronta le dinamiche televisive del reality, Delia si dedica al loro bambino, vivendo l’esperienza di Alex da una prospettiva differente rispetto al passato.

Il bacio con Marina La Rosa? Una scena della soap romantica

Ma c’è un altro particolare che ridimensiona ulteriormente le indiscrezioni. Il bacio tra Alex Belli e Marina La Rosa non è nato da un momento di intimità spontanea, bensì durante le riprese di una scena della soap romantica che vede protagonisti i concorrenti del reality. Un gioco nel gioco, dunque, che ha assunto anche risvolti decisamente ironici. Appena terminata la scena, infatti, Marina La Rosa si è pulita la bocca e ha simulato un conato di vomito, un gesto che ha contribuito a smorzare qualsiasi interpretazione sentimentale dell’episodio. Del resto, il rapporto tra i due concorrenti non è stato affatto privo di tensioni, con diversi scontri soprattutto durante le puntate in diretta.

Delia Duran mette a tacere il gossip

Alla luce di questi elementi, il bacio appare per quello che è stato: una scena televisiva inserita nelle dinamiche del programma, senza elementi concreti per parlare di una nuova crisi sentimentale. E soprattutto, questa volta è stata Delia Duran in persona ad intervenire per smentire le indiscrezioni. Nessun nuovo triangolo amoroso, dunque, e nessun ingresso annunciato nella Casa. Per Delia, oggi, le priorità sono la famiglia e il piccolo Gabriel.