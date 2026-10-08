GF Vip, Valeria Marini è una furia con Guendalina Tavassi: «Non ti permetto di trattarmi così»

Clima incandescente nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Valeria Marini e Guendalina Tavassi sono state protagoniste di un’accesa discussione, tra accuse reciproche, urla e momenti di forte tensione.

A scatenare lo scontro è stato un gioco organizzato dagli autori del reality, che ha riportato a galla vecchi dissapori legati alle nomination. Tutto è cominciato quando un telefono ha squillato all’interno della Casa. A rispondere è stata Guendalina Tavassi, che ha ascoltato un messaggio misterioso: «Questa è una chiamata anonima e segreta. Vai dalla persona che secondo te ha detto una bugia e chiedile di dirti la verità». La concorrente non ha avuto dubbi e ha deciso di affrontare Valeria Marini, chiedendole spiegazioni sulla nomination ricevuta durante l’ultima puntata.

La nomination di Valeria Marini e le accuse di Guendalina Tavassi

Alla base del voto della showgirl ci sarebbero alcune insinuazioni fatte da Guendalina sul rapporto tra Moreno Morello e Federica Morello, lasciando intendere che tra i due potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Valeria ha cercato di spiegare le ragioni della propria scelta, sostenendo di aver nominato Guendalina per farle comprendere il suo errore. «Te lo giuro sulla mia vita, l’ho fatto per farmi ascoltare. Tu nelle discussioni non ascolti. Sapevo che con la nomination mi avresti ascoltata», ha dichiarato la Marini. Una giustificazione che non ha convinto affatto la Tavassi, per la quale nominare un’amica significa metterne a rischio la permanenza nel programma. «Tu per aprirmi gli occhi mi nomini e rischi di farmi uscire? Bell’amica. Per me è una bugia la tua motivazione. Se tu sei mia amica non mi nomini», ha replicato Guendalina. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Valeria Marini perde la pazienza: «Questo è un manicomio!»

Il confronto è diventato sempre più acceso quando Guendalina ha continuato ad accusare Valeria di non essere sincera e di averla votata con l’intenzione di eliminarla dal gioco. A quel punto la diva stellare ha perso la pazienza, alzando la voce davanti agli altri concorrenti. «Con te sono discussioni all’infinito. Tu metti in croce le persone e non puoi farlo. Ti ho votata perché hai sbagliato! Tu devi imparare a riconoscere gli errori», ha gridato la showgirl. Poi lo sfogo più duro: «È un manicomio. Ma stiamo scherzando veramente?! Io non ti permetto di trattarmi così». Alla discussione hanno assistito, tra gli altri, Alessandro Roncaccia, Megan Ria, Carmen Di Pietro, Giancarlo Danto, Alex Belli e Marina La Rosa. Nessuno è intervenuto per interrompere lo scontro.

Le parole di Moreno Morello cambiano tutto

La situazione ha però preso una piega inaspettata durante la cena, quando Valeria Marini è venuta a conoscenza di alcune pesanti dichiarazioni pronunciate da Moreno Morello nei confronti di Guendalina. Il concorrente aveva fatto riferimento alla precedente esperienza della Tavassi al Grande Fratello, esprimendo giudizi sulla sua condotta sentimentale e sui suoi comportamenti all’interno della Casa. Parole che hanno indignato Valeria, spingendola a prendere apertamente le difese dell’amica. «Non puoi dire cose così pesanti. Hai anche detto che Guenda fa vergognare tutte le donne. Sono cose molto offensive», ha contestato la showgirl a Morello.

Valeria Marini scoppia in lacrime, poi l’abbraccio con Guendalina

Dopo aver affrontato Moreno, Valeria ha raggiunto Guendalina in camera da letto. Qui, visibilmente commossa, è scoppiata a piangere, chiedendo scusa all’amica per non aver compreso fino in fondo quanto fosse accaduto. «Io non sapevo che ti avesse detto quelle cose. Ti giuro che non te le meriti. Mi dispiace un sacco», ha confessato tra le lacrime. La Marini ha poi riconosciuto che la vicenda aveva assunto proporzioni eccessive, trasformando un iniziale equivoco in uno scontro molto più pesante. Le due concorrenti si sono infine abbracciate, mettendo da parte le incomprensioni e ritrovando la serenità. Una pace che potrebbe però tornare al centro dell’attenzione nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, quando Ilary Blasi potrebbe chiedere alle protagoniste di ripercorrere quanto accaduto. Per il momento, almeno tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi, sembra essere tornato il sereno.