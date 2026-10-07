GF Vip: Marina La Rosa bacia Alex Belli, poi si pulisce la bocca e mima un conato di vomito

Marina La Rosa e Alex Belli continuano a essere protagonisti delle dinamiche del Grande Fratello Vip. Il rapporto tra i due resta caratterizzato da discussioni, provocazioni e momenti di apparente complicità e, nelle ultime ore, a far parlare è stato un bacio scambiato durante la soap realizzata all'interno della Casa di Cinecittà, una sorta di “gioco nel gioco” nel quale i concorrenti sono chiamati a interpretare personaggi e situazioni da fiction. Dopo il bacio soltanto sfiorato di qualche giorno fa, questa volta Marina e Alex si sono baciati realmente, attirando inevitabilmente l'attenzione degli altri gieffini.

Marina si pulisce la bocca con la giacca di Alex

Il momento più curioso è arrivato subito dopo. Terminata la scena, mentre gli altri concorrenti presenti sul set si complimentavano con loro, Marina La Rosa si è resa protagonista di un gesto plateale. «Posso fare anche questo?», ha detto prima di utilizzare la giacca di Alex Belli per pulirsi la bocca, mimando subito dopo un conato di vomito. Una gag che ha immediatamente ridimensionato il significato del bacio appena scambiato e riportato in primo piano il particolare rapporto tra i due concorrenti, fatto di continue provocazioni e frequenti scontri.

Soltanto durante la puntata di lunedì sera Alex e Marina avevano avuto un nuovo confronto. Belli aveva accusato la coinquilina di fare buon viso a cattivo gioco con gli altri concorrenti. «Non si spiega come mai tu possa avere buoni rapporti con le persone oltre che con te stesso», era stata la replica di Marina. Tra i due, dunque, continuano ad alternarsi discussioni, battute, provocazioni e momenti di maggiore vicinanza. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Delia Duran osserva da fuori

Proprio questa mattina abbiamo raccontato delle indiscrezioni relative a Delia Duran, compagna di Alex Belli, che sarebbe infastidita dalla crescente complicità tra l'attore e Marina La Rosa e vorrebbe entrare nella Casa per confrontarsi con lui. Una situazione che riporta alla memoria quanto accadde nella precedente partecipazione di Belli al Grande Fratello Vip, quando il rapporto con Soleil Sorge e la famosa “chimica artistica” diedero vita a uno dei triangoli più discussi del reality.

Al momento, quella relativa alla reazione di Delia resta un'indiscrezione e non una dichiarazione ufficiale. Intanto, dentro la Casa, Alex e Marina continuano a punzecchiarsi: dopo il bacio sul set e la successiva gag della La Rosa, il loro rapporto resta una delle dinamiche più movimentate di questa fase del Grande Fratello Vip.