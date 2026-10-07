Alex Belli e Marina La Rosa, dal gelo alla “chimica” al GF Vip: «Delia infastidita, vuole entrare nella Casa»

Da nemici dichiarati a protagonisti di una complicità che sta facendo discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Il rapporto tra Alex Belli e Marina La Rosa ha cambiato decisamente registro nel giro di pochi giorni e, come spesso accade quando di mezzo c’è l’attore di CentoVetrine, il confine tra gioco, provocazione e attrazione sembra diventare sempre più sottile. E fuori dalla Casa qualcuno starebbe osservando con particolare attenzione: Delia Duran, compagna di Alex, che secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore non avrebbe gradito alcuni dei siparietti tra i due concorrenti.

Dallo scontro alla complicità

E pensare che tra Alex e Marina non era iniziata affatto bene. I due si sono punzecchiati fin dai primi giorni, fino ad arrivare a un confronto particolarmente acceso dopo la nomination di Marina nei confronti dell’attore. Belli l’ha accusata di non mostrarsi fino in fondo e di giocare di strategia, mentre l’ex “gatta morta” del primo Grande Fratello ha respinto le accuse rivendicando il proprio modo diretto di essere. Marina, in particolare, ha rivolto ad Alex una delle battute più taglienti: «Tu sei rimasto a CentoVetrine». Sembrava l’inizio di una rivalità destinata a durare, ma qualcosa è cambiato.

La svolta è arrivata durante la preparazione di un duetto sulle note di “Non amarmi”, il celebre brano di Aleandro Baldi e Francesca Alotta. Costretti a trascorrere del tempo insieme per provare l’esibizione, Alex e Marina hanno progressivamente abbassato le difese. Le frecciatine non sono scomparse, ma tra una battuta e l’altra sono arrivati anche confidenze e complimenti. Marina ha ammesso di avere scoperto un lato dell’attore che fino a quel momento non aveva visto, soprattutto quando Alex si mette al pianoforte. Belli, dal canto suo, le ha confidato: «Tu dovresti essere la persona che mi capisce di più». Un vero e proprio “armistizio” che ha aperto la strada a una nuova dinamica fatta di provocazioni, sorrisi e una vicinanza sempre più evidente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Delia Duran sarebbe infastidita

Ed è proprio questo improvviso cambio di passo ad avere acceso il gossip. Secondo indiscrezioni rilanciate sui social da Amedeo Venza, Delia Duran sarebbe infastidita dalla crescente complicità tra Alex e Marina e vorrebbe entrare nella Casa per parlare direttamente con il compagno. Si tratta, naturalmente, di indiscrezioni e non di dichiarazioni ufficiali della diretta interessata. Ma se davvero Delia dovesse varcare la Porta Rossa per affrontare Alex, per Belli sarebbe quasi un déjà-vu.

Il precedente di Soleil Sorge e la “chimica artistica”

Impossibile, infatti, non tornare con la memoria al Grande Fratello Vip del 2021, quando Alex Belli entrò nella Casa legato sentimentalmente a Delia Duran e costruì progressivamente un rapporto sempre più intenso con Soleil Sorge. Tra Alex e Soleil nacque una fortissima complicità fatta di abbracci, confidenze, provocazioni e momenti di grande vicinanza. Belli coniò allora un'espressione destinata a diventare un tormentone televisivo: “chimica artistica”. Secondo l’attore, almeno inizialmente, quella con Soleil era una connessione mentale e artistica particolarmente profonda e non una relazione sentimentale tradizionale. Con il passare delle settimane, però, la situazione diventò sempre più difficile da decifrare e Alex arrivò anche ad ammettere di essersi innamorato di Soleil, pur continuando a dichiarare il proprio amore per Delia.

Anche allora Delia Duran non rimase a guardare. La modella venezuelana entrò nella Casa per confrontarsi con Soleil, contestando apertamente il rapporto che si era creato tra lei e il compagno. La vicenda diventò uno dei triangoli più discussi nella storia del reality: Alex, Delia e Soleil dominarono per settimane le puntate, i social e le pagine di gossip. Successivamente fu la stessa Delia a diventare concorrente del programma, mentre Belli continuò a parlare del proprio modo anticonvenzionale di vivere i sentimenti e di “amore libero”.

Con Marina La Rosa la storia si ripete?

Oggi i protagonisti sono diversi e sarebbe prematuro parlare di un nuovo triangolo sentimentale. Ma alcune analogie inevitabilmente riemergono. Marina e Alex sono passati in pochi giorni dall’antipatia alla complicità e proprio questo repentino cambiamento ha attirato l’attenzione del pubblico. Resta da capire se si tratti semplicemente del gioco tra due concorrenti perfettamente consapevoli delle dinamiche televisive oppure se questa sintonia sia destinata a crescere.

E soprattutto bisognerà vedere quale sarà la reazione di Delia Duran. Perché se davvero dovesse entrare nella Casa per parlare faccia a faccia con Alex, il pubblico del Grande Fratello non potrebbe che tornare con la memoria a Soleil Sorge e a quelle due parole diventate ormai indissolubilmente legate a Belli: “chimica artistica”.