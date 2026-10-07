GF Vip, il compagno di Guendalina Tavassi urla col megafono fuori dalla Casa: la reazione della gieffina

Guendalina Tavassi continua ad essere una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Tra discussioni, nomination e confronti accesi, per la concorrente è arrivato anche un momento decisamente più romantico, con protagonista il compagno Federico Perna, che si è recato all'esterno della Casa e, armato di megafono, ha urlato tutto il suo amore a Guendalina. E il suo tentativo è andato a buon fine: la voce di Federico è stata udita dalla Tavassi all'interno della Casa.

Lo scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello

Il gesto di Federico arriva in giornate particolarmente movimentate per la Tavassi. Durante l'ultima puntata del GF Vip, infatti, Guendalina è stata protagonista di un duro confronto con Moreno Morello. Al centro della discussione le dinamiche legate alle nomination: Moreno l'ha accusata di cercare di condizionare le scelte degli altri concorrenti. Ad alimentare il confronto sono state le parole di Giancarlo Danto, che ha ammesso di aver ricevuto da Guendalina il suggerimento di nominare proprio Moreno. La Tavassi ha respinto le accuse, sostenendo di avere semplicemente espresso un consiglio e di averlo fatto in buona fede.

Lo sfogo: «Qui dentro non mi devo fidare di nessuno»

La tensione non si è esaurita durante la diretta. Dopo la puntata Guendalina è tornata sull'argomento parlando con Megan Ria e Valeria Marini, senza nascondere il proprio disappunto per alcune dichiarazioni di Moreno mostrate nel corso della trasmissione. Da qui l'amaro sfogo: «Qui dentro non mi devo fidare di nessuno». Intanto la Tavassi è tornata al televoto insieme ad Alex Belli, Andreas Müller, Giancarlo Danto, Moreno Morello e Federica Morello. Il verdetto è atteso nella puntata di venerdì 9 ottobre. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Federico Perna con il megafono: Guendalina lo sente

Proprio nel momento in cui Guendalina si trova al centro delle tensioni nella Casa, è arrivato il gesto di Federico Perna. Il compagno della Tavassi si è appostato all'esterno della Casa del Grande Fratello Vip e, con l'ausilio di un megafono, ha iniziato a urlare il suo amore. La voce di Federico è riuscita a superare le mura della Casa ed è arrivata fino a Guendalina, che ha sentito il messaggio del compagno. Un momento immortalato anche in video e destinato inevitabilmente a fare il giro dei social. Mentre all'interno del reality la Tavassi deve fare i conti con nomination, confronti accesi e rapporti sempre più complicati, fuori Federico continua a sostenerla e, questa volta, è riuscito letteralmente a farle arrivare la propria voce.