GF Vip, il fidanzato di Piera Meloni rompe il silenzio dopo essere stato lasciato: «Spero che lei si senta libera»

arrivato il momento del confronto tra Piera Meloni e il fidanzato Gian Marco. Nella settima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 5 ottobre, il ragazzo è entrato nella Casa dopo la lettera inviata a Piera nella precedente diretta. Al centro della crisi c'è anche il crescente feeling della concorrente con Alessandro Roncaccia, che nelle ultime settimane l'ha portata a interrogarsi sui sentimenti per il fidanzato.

Gian Marco entra nella Casa: il confronto con Piera

Quando i due si ritrovano faccia a faccia, Piera non riesce a trattenere le lacrime. Tra loro c'è un lungo abbraccio e lei gli sussurra: «Scusami». Gian Marco, però, vuole delle risposte e torna su alcune parole pronunciate dalla fidanzata durante la permanenza nella Casa. In particolare, le chiede perché abbia definito "limitante" vivere l'esperienza del Grande Fratello da fidanzata, ricordandole che altri concorrenti hanno compagni, mogli, mariti e figli ad attenderli fuori.

Il ragazzo ammette anche le proprie responsabilità e riconosce di aver caricato Piera delle sue «paure e paranoie», ma le contesta soprattutto una cosa: la mancanza di sincerità. «Tu non mi devi amore eterno, ma mi devi sincerità», le dice, ricordandole poi un particolare importante della loro storia: «Noi abbiamo preso insieme casa un mese fa, non un anno fa». Per Gian Marco è difficile comprendere perché Piera abbia continuato la relazione se già sentiva che quel rapporto rappresentava un limite. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il tatuaggio con il nome di Piera

Durante il confronto Piera si accorge anche che Gian Marco si è tatuato il suo nome. Lui le spiega di averlo fatto proprio durante una puntata del Grande Fratello Vip, quando avevano iniziato a circolare le prime voci sull'avvicinamento tra lei e Alessandro Roncaccia. Gian Marco racconta di avere sperato fino all'ultimo che i dubbi della fidanzata fossero soltanto momentanei, aggiungendo che, guardandola nella Casa, a un certo punto non l'avrebbe più riconosciuta.

Il confronto si conclude con Piera che decide di mettere un punto alla loro relazione, almeno per il momento. Dopo aver salutato Gian Marco, la concorrente conferma anche davanti alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli la decisione presa.

La reazione di Gian Marco dopo la rottura

Una volta fuori dalla Casa, Gian Marco torna sull'accaduto davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. Nessun attacco nei confronti di Piera, ma la presa d'atto della fine della loro storia e l'augurio che la ragazza possa vivere liberamente ciò che sente: «Io spero che finalmente lei si senta libera, libera di vivere tutte le emozioni che vuole vivere. È andata così, purtroppo la vita è questa, le cose iniziano e le cose finiscono».