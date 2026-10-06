GF Vip, Guendalina Tavassi perde le staffe dopo la puntata: «Covo di falsi e vipere». Notte di fuoco nella Casa

Ancora fortissime tensioni tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo il duro confronto dei giorni scorsi, i due concorrenti sono tornati a scontrarsi durante la settima puntata del reality, quando sono state mostrate le immagini della precedente discussione nata dalle considerazioni della Tavassi sul rapporto tra Moreno e Federica Morello.

Le parole di Moreno fanno infuriare Guendalina

Nel corso della diretta sono stati riproposti anche alcuni Confessionali nei quali Moreno ha commentato un episodio raccontato da Guendalina relativo alla sua prima esperienza al Grande Fratello. La Tavassi aveva ricordato l'interesse nato all'epoca per Pietro Titone e il successivo ingresso nella Casa di Ilaria Natali, sua ex fidanzata, con la quale l'uomo si sarebbe poi ricongiunto. Proprio parlando di quella vicenda, Guendalina aveva raccontato di aver provocato Ilaria dicendole di sperare di non essere rimasta incinta di Pietro, lasciando intendere che tra loro potesse essere accaduto qualcosa sotto le coperte. Moreno, commentando il racconto in Confessionale, ha pronunciato parole molto pesanti: «Devo dire che lei era solita consumare sotto le coperte con maschi a caso». L'ex inviato di Striscia la Notizia ha inoltre criticato il comportamento della coinquilina, sostenendo che alcune affermazioni sarebbero svilenti per le donne e facendo riferimento anche al suo ruolo di madre.

Tavassi esplode dopo la puntata

Le parole di Morello hanno mandato Guendalina su tutte le furie. Ad aumentare la tensione è stato anche il giudizio di Cesara Buonamici, che ha definito Moreno «un grande concorrente». Un'affermazione che la Tavassi non ha affatto digerito e sulla quale è tornata anche dopo la conclusione della diretta. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

In giardino, parlando con alcuni coinquilini, Guendalina si è lasciata andare a uno sfogo durissimo: «Se esco sono pure contenta, perché questo è un covo di falsi, cattivi, vipere, sono proprio dei grandissimi stro**i. Io voglio uscire a testa alta perché con questa gente non voglio avere niente di cui spartire ». Poi l'affondo nei confronti di Moreno: «Però quella persona deve uscire con me per mano, per tutto quello che ha detto a me madre, per me donna e per tutte le donne che guardano».

Lo scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello sembra dunque tutt'altro che chiuso e il clima nella Casa del Gf Vip si fa sempre più incandescente.