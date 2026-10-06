GF Vip, Andreas Muller minaccia di svelare tutto su Giancarlo Danto: «So chi sei fuori dalla Casa»

La tensione continua a salire nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo lo scontro con Jonathan Kashanian, Andreas Muller ha avuto un duro confronto anche con Giancarlo Danto, accusato dal ballerino di origliare le conversazioni degli altri concorrenti per alimentare discussioni e tensioni.

Il faccia a faccia è diventato particolarmente acceso dopo la fine della settima puntata, quando Danto ha provato ad avvicinarsi ad Andreas. La risposta è stata immediata: «Lasciami perdere, ti prego, non mi parlare. Mi devi lasciare perdere. Vi siete abituati troppo male al bravo ragazzo. Fidati di me, devi lasciarmi stare. Non va bene così, che quando finisce la puntata volete che finisca il gioco, perché allora il gioco continua anche adesso. Se avessi qualcosa da dirti ti ascolterei, ma non ho nulla da dirti».

Moreno Morello racconta delle presunte chat

Come riportato da Biccy, poco dopo, durante la diretta su Mediaset Extra, Moreno Morello ha raccontato a Megan Ria un altro episodio che avrebbe coinvolto i due concorrenti. Secondo Morello, Andreas avrebbe fatto riferimento a presunte chat riguardanti Danto: «Prima è successa una cosa che non mi è piaciuta. Lui ha detto a Danto: “Ti do dieci secondi per tacere, perché altrimenti tiro fuori delle chat, delle cose di fuori…”. Ma stai giocando nella Casa, è molto brutta questa cosa. Infatti ora vado in confessionale e denuncio questa cosa che è successa». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Andreas: «So delle cose, ma rimangono fuori»

Durante la notte anche Marina La Rosa ha chiesto spiegazioni ad Andreas Muller. Il marito di Veronica Peparini ha precisato di essere a conoscenza di alcuni racconti sul passato di Giancarlo ricevuti, a suo dire, da persone a lui vicine, senza però volerli rendere pubblici: «Gli ho detto che conosco quello che fa fuori da qui, che so chi è fuori. So delle cose di fuori, ma rimangono fuori, non voglio diffondere. L’ho detto perché si stava comportando male, faceva il galletto e non ce la facevo più. Diceva che stavano cadendo tutti e io gli ho detto: “Occhio che cadi tu”. L’ho voluto rimettere al suo posto». Andreas ha poi aggiunto: «Stava facendo il pagliaccio, dicendo che era felice di quello che era accaduto in puntata perché era uscita fuori la verità. Così io gli ho risposto: “Ma quali verità? Tu lo sai chi sei? Lo sai che ci sono persone vicino a me che mi hanno detto chi sei?”».

Marina La Rosa lo ha invitato alla prudenza, sottolineando il rischio di coinvolgere le persone che gli avrebbero riferito queste informazioni: «Attento Andre, potresti coinvolgere anche queste persone vicino a te, soprattutto se lui adesso comincia a fare la vittima e a tirare fuori questa storia». Muller ha però assicurato di avere già raccontato tutto agli autori del reality e di essere pronto ad assumersi le conseguenze delle proprie parole: «Non uscirà nulla, stai tranquilla. Non esce nulla perché a lui non conviene. Io al GF, in confessionale, ho detto tutto e ho anche detto che se a questa cosa conseguiranno dei provvedimenti per me, me li prenderò».