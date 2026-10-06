GF Vip, settima puntata: Piera lascia il fidanzato, Guendalina sott'attacco. Ecco chi è finito in nomination

Serata ad alta tensione al Grande Fratello Vip. Nella settima puntata, andata in onda lunedì 5 ottobre su Canale 5, Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha dovuto fare i conti con una Casa ormai divisa in gruppi e alleanze. Tra i momenti più importanti della serata, il confronto tra Piera Meloni e il fidanzato Gian Marco, lo scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello, le tensioni tra Jonathan Kashanian e Andreas Muller e il verdetto del televoto.

La Casa si divide, tensione tra Jonathan e Andreas

Ad accendere la puntata è stata la festa di compleanno di Giacomo Gallani, alla quale non tutti i concorrenti erano stati invitati. Gli esclusi – tra cui Federica Morello, Giancarlo Danto, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Moreno Morello e Valeria Marini – hanno organizzato una cena alternativa, evidenziando ancora di più le divisioni nella Casa. Valeria non ha nascosto il proprio dispiacere, mentre Moreno ha sottolineato come ormai si siano formate vere e proprie fazioni. Tensione anche tra Alex Belli e Marina La Rosa, mentre Carmen Di Pietro e Marina sono riuscite a chiarire dopo le incomprensioni degli ultimi giorni.

Uno dei confronti più accesi ha visto protagonisti Jonathan Kashanian e Andreas Muller. Jonathan ha lamentato il cambiamento dell'atteggiamento del ballerino nei suoi confronti e durante il confronto è emersa anche la questione di un termine dispregiativo riferito alle persone omosessuali. Andreas ha respinto l'interpretazione delle sue parole, spiegando di avere semplicemente raccontato alcuni insulti ricevuti in passato sui social. Per Jonathan è arrivato poi un momento decisamente più leggero grazie alla sorpresa dell'amica Michelle Hunziker, intervenuta in collegamento per fargli sentire il proprio affetto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Piera incontra Gian Marco e mette in pausa la relazione

Il momento più emotivo della serata è stato quello dedicato a Piera Meloni. Dopo la lettera ricevuta nella precedente puntata, la concorrente ha incontrato nella Casa il fidanzato Gian Marco, arrivato per avere un chiarimento sulla loro relazione e soprattutto sul crescente feeling tra Piera e Alessandro Roncaccia. Gian Marco ha contestato alla fidanzata alcune dichiarazioni fatte durante la permanenza nel reality, ricordandole anche che i due avevano preso casa insieme appena un mese prima dell'inizio del programma.

Piera ha spiegato come l'esperienza nella Casa l'abbia portata a interrogarsi sui propri sentimenti e sulla propria vita. Al termine del confronto ha confermato a Ilary Blasi e alle opinioniste la volontà di mettere in pausa la relazione con Gian Marco.

Scontro Guendalina-Moreno, poi il verdetto del televoto

Il clima è tornato incandescente con il confronto tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Al centro dello scontro il rapporto molto stretto instaurato da Moreno con Federica Morello, un legame che l'inviato ha sempre descritto come paterno. Guendalina ha espresso dubbi sulla natura di questa vicinanza, provocando la dura reazione di Moreno, che ha ribadito il proprio amore per la moglie Laura e la natura esclusivamente affettuosa del rapporto con Federica. Nella discussione è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, criticando Guendalina per le insinuazioni sui rapporti tra gli altri concorrenti.

Nel corso della serata è arrivato infine il verdetto del pubblico. Al televoto c'erano Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello. Le prime a salvarsi sono state Guendalina e Marina, mentre il confronto finale è rimasto tra Federica e Moreno. Ad avere la peggio è stato Moreno Morello, risultato il meno votato e diventato così il secondo candidato all'eliminazione insieme a Giancarlo Danto. Le successive nomination hanno mandato al televoto Giancarlo Danto, Moreno Morello, Federica Morello, Guendalina Tavassi, Andreas Muller e Alex Belli: il concorrente meno votato sarà il secondo eliminato della nona edizione del Grande Fratello Vip.