GF Vip, puntata del 13 novembre: Giulia Provvedi in finale, Danto eliminato. Scontri e nomination

Emozioni, confronti infuocati e colpi di scena hanno animato una serata decisiva, tra rapporti sempre più tesi e nuovi equilibri nella Casa

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Una serata cominciata con la paura di lasciare la Casa e conclusa con la conquista della finale. È Giulia Provvedi la protagonista della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 13 novembre 2026 su Canale 5. Il reality condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, ha regalato un’eliminazione, confronti accesi, una sorpresa familiare e un nuovo verdetto decisivo in vista della finale del 30 novembre.

Federica Morello sotto accusa: il confronto con le altre concorrenti

La diretta si apre con Federica Morello chiamata a rispondere alle critiche di Giulia Provvedi, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, che le rimproverano un atteggiamento distante nei rapporti con il gruppo. Il confronto più teso è quello con Marina. Federica replica: “Tu arrivi sempre con la frase per ferirmi, ci provi tutte le volte”. Dallo studio interviene anche Selvaggia Lucarelli, che interpreta la riservatezza della concorrente come un tratto caratteriale, non necessariamente come freddezza.

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Alex Belli torna nella Casa e litiga con Alessandro Roncaccia

Le tensioni proseguono con le immagini del GF Bistrot, la cena organizzata con Alex Belli nelle vesti di executive chef. Il suo modo di dirigere la serata non è piaciuto ad alcuni inquilini, in particolare ad Alessandro Roncaccia, che ha abbandonato la prova prima della conclusione. Nel faccia a faccia, Roncaccia accusa l’attore: “Tu come al solito devi prevaricare, in quel momento ha smesso di essere un gioco. Ma io non ci casco nelle tue provocazioni”. Belli sostiene di aver interpretato volutamente un personaggio sopra le righe.

Giancarlo Danto eliminato: il pubblico salva Giulia

Il primo verdetto riguarda i quattro concorrenti al televoto: Andreas Müller, Alessandro Varsi, Giulia Provvedi e Giancarlo Danto. I primi due a salvarsi sono Müller e Varsi. Il confronto finale è tra Giulia e Danto, ma è quest’ultimo a dover abbandonare definitivamente il programma. Prima dell’uscita, il concorrente torna anche sulle incomprensioni con Megan Ria, dopo la nomination ricevuta nella precedente puntata.

Una sorpresa emozionante per Federica Morello

In mezzo alle discussioni trova spazio anche un momento di commozione. Federica Morello riceve la visita della madre Daniela, dopo aver raccontato il proprio percorso di autonomia e la scelta di lasciare la casa familiare a 19 anni. L’abbraccio scioglie le tensioni della serata. “In questo momento sono la persona più felice del mondo perché mia mamma mi sta riconoscendo in tutto quello che sono, che faccio, che dico tutti i giorni”, racconta Federica.

Televoto flash: Giulia Provvedi è la terza finalista

Il colpo di scena arriva con il televoto flash per assegnare il terzo posto in finale, dopo quelli già conquistati da Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. Una catena di scelte tra gli inquilini porta al voto quattro donne: Giulia Provvedi, Valeria Marini, Megan Ria e Piera Meloni. Il pubblico premia Giulia, che passa così, nel giro di poche ore, dal rischio eliminazione alla certezza di giocarsi la vittoria nell’ultima puntata.

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Le nuove nomination: quattro concorrenti a rischio

La serata si chiude con una nuova tornata di nomination palesi. Forte dell’accesso alla finale, Giulia Provvedi indica direttamente Federica Morello, con la quale i rapporti sono ormai deteriorati. Gli altri concorrenti mandano al televoto Alessandro Varsi, Andreas Müller e Megan Ria. Sono dunque questi quattro i nomi sui quali si concentrerà il prossimo giudizio del pubblico: il meno votato sarà il primo candidato all’eliminazione.

La corsa verso la finale del 30 novembre

Con tre finaliste già definite — Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi — la competizione entra nella fase più delicata. Alleanze, rivalità e voti strategici pesano sempre di più: il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 16 novembre, quando il televoto darà un nuovo indirizzo alla corsa verso la conclusione del reality.