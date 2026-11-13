GF Vip, anticipazioni 13 novembre: liti, sorprese e un'eliminazione. Chi sarà il terzo finalista?

Ilary Blasi torna su Canale 5 con una puntata ricca di tensioni, confronti accesi e momenti emozionanti per i concorrenti

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Andrà in onda questa sera su Canale 5 la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Dopo Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, questa sera sarà proclamato il terzo finalista ufficiale di questa edizione.

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Al centro della puntata ci sarà quanto accaduto ieri al Bistrot, a partire dalla durissima lite tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici esprimeranno inoltre i propri giudizi dopo essere state ospiti nella Casa.

Spazio anche allo scontro per il cibo che, nel corso della settimana, ha visto protagonisti soprattutto Andreas Muller da una parte e Megan Ria, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia dall’altra.

Per Federica Morello è in arrivo un momento emozionante: la concorrente riceverà la visita della mamma.

Infine, sarà svelato il nome del concorrente eliminato tra i quattro al televoto: Varsi, Andreas, Danto e Giulia Provvedi.