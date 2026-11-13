TorreSette torresette.news
GF Vip, anticipazioni 13 novembre: liti, sorprese e un'eliminazione. Chi sarà il terzo finalista?
Ilary Blasi torna su Canale 5 con una puntata ricca di tensioni, confronti accesi e momenti emozionanti per i concorrenti
Andrà in onda questa sera su Canale 5 la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.
Dopo Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, questa sera sarà proclamato il terzo finalista ufficiale di questa edizione.
Al centro della puntata ci sarà quanto accaduto ieri al Bistrot, a partire dalla durissima lite tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici esprimeranno inoltre i propri giudizi dopo essere state ospiti nella Casa.
Spazio anche allo scontro per il cibo che, nel corso della settimana, ha visto protagonisti soprattutto Andreas Muller da una parte e Megan Ria, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia dall’altra.
Per Federica Morello è in arrivo un momento emozionante: la concorrente riceverà la visita della mamma.
Infine, sarà svelato il nome del concorrente eliminato tra i quattro al televoto: Varsi, Andreas, Danto e Giulia Provvedi.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Il gossip e la TV che segui, prima degli altriDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi Grande Fratello, Temptation Island o le altre storie che segui, le nostre notizie ti compaiono più in alto.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/rubriche/social-network/2026/11/13/gf-vip-anticipazioni-13-novembre-liti-sorprese-e-uneliminazione-chi-sara-il-terzo-semifinalista
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.