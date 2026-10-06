Grande Fratello, Piera chiude con il fidanzato in diretta. Lui la spiazza: «Mi sono tatuato il tuo nome»

«Per ora è meglio che ognuno prenda la sua strada». Con queste parole Piera Meloni mette fine, almeno per il momento, alla storia con Gian Marco Ciaccia.

Accade in diretta nella puntata del Grande Fratello Vip del 5 ottobre, durante un confronto arrivato dopo l’avvicinamento della concorrente ad Alessandro Roncaccia, volto di Italia Shore. Ma proprio quando la relazione sembra ormai arrivata al capolinea, Gian Marco spiazza Piera con una rivelazione inattesa: si è tatuato il suo nome sulla mano mentre lei era già nella Casa, proprio durante una delle puntate in cui aveva visto le immagini della crescente complicità con Roncaccia.

Gian Marco chiede spiegazioni, Piera scoppia in lacrime

Il confronto parte senza troppi giri di parole. Gian Marco ricorda alcune dichiarazioni fatte dalla fidanzata nei primi giorni all’interno della Casa: «Quando sei entrata ti ho sentita parlare di limiti, dicendo che fare questa esperienza da fidanzata è limitante. Vorrei capire perché». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Poi il riferimento alla loro vita insieme e a una decisione importante presa appena prima dell’ingresso di Piera nel reality: «Allora sai fingere, perché hai preso casa con me un mese fa?». Parole che mettono in difficoltà la concorrente, che scoppia in lacrime. Gian Marco vuole però una risposta chiara sul futuro della loro relazione e Piera, dopo qualche esitazione, prende la sua decisione: «Per ora è meglio che ognuno prenda la sua strada».

La loro storia si interrompe così, almeno per il momento, davanti alle telecamere del Grande Fratello.

Gian Marco spiazza Piera: «Ho tatuato il tuo nome»

È a questo punto che arriva il particolare più sorprendente del confronto. Gian Marco rivela infatti di essersi tatuato il nome di Piera sulla mano proprio durante una puntata del reality: «Mi sono tatuato il tuo nome durante una puntata del Grande Fratello». E la circostanza rende il gesto ancora più significativo: quella era una delle serate in cui aveva visto le immagini dell’avvicinamento tra Piera e Roncaccia.

«Era la prima in cui ho visto i suoi video con Roncaccia. Ero veramente sicuro, mi fidavo tanto ed ero convinto che questa cosa ci avrebbe portato a essere più uniti», racconta Gian Marco. Una rivelazione che lascia Piera visibilmente colpita e rende ancora più amaro l’epilogo del loro faccia a faccia.

È davvero finita tra Piera e Gian Marco?

Per Gian Marco resta ora anche il segno indelebile di una relazione nella quale aveva continuato a credere, nonostante quanto stesse accadendo nella Casa. Piera, invece, ha scelto di prendere le distanze e di proseguire da sola la sua esperienza al Grande Fratello. Resta da capire se la decisione presa davanti alle telecamere rappresenti davvero la fine della loro storia o se, una volta terminato il reality, ci sarà spazio per un nuovo confronto.