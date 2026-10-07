GF Vip, il fidanzato di Piera entrerà nella Casa per restare: «Doveva farlo già lunedì, ma hanno cambiato i piani»

Il confronto tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia è stato uno dei momenti più intensi dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Un faccia a faccia che sembrava aver messo la parola fine alla loro relazione, ma che potrebbe invece rappresentare soltanto l’inizio di una nuova e sorprendente dinamica all’interno del reality. Secondo un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, infatti, Gian Marco potrebbe presto varcare nuovamente la Porta Rossa.

Il confronto tra Piera e Gian Marco

Tutto parte dal rapporto sempre più stretto nato nella Casa tra Piera e Alessandro Roncaccia. Dopo la lettera ricevuta dal fidanzato nella precedente puntata, la concorrente aveva continuato a interrogarsi sui propri sentimenti, ammettendo di vivere un momento di forte confusione. Lunedì sera Gian Marco è quindi entrato nella Casa per affrontarla direttamente. Il ragazzo non ha nascosto la propria delusione, soprattutto per alcune dichiarazioni fatte da Piera durante la permanenza nel reality, tra cui quella relativa alla sensazione di sentirsi in qualche modo “limitata” dal fatto di essere fidanzata. Gian Marco le ha inoltre contestato una contraddizione: se i dubbi sulla loro storia esistevano già prima del Grande Fratello, perché decidere di andare a vivere insieme appena un mese prima dell’inizio del programma?

Durante il confronto è emerso anche un particolare che ha colpito Piera: il tatuaggio che Gian Marco le ha dedicato mentre lei era già all’interno del reality. Un gesto che testimonierebbe quanto il ragazzo credesse ancora nella loro relazione. Ma proprio per questo la delusione è apparsa ancora più forte. Pur ammettendo di provare ancora dei sentimenti, Gian Marco ha fatto capire di non essere disposto ad aspettarla fuori come se nulla fosse accaduto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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La domanda decisiva: «È finita o non è finita?»

Prima di lasciare la Casa, Gian Marco ha rivolto a Piera la domanda più difficile: «È finita o non è finita?». Piera è scoppiata in lacrime e, dopo qualche esitazione, ha lasciato intendere di voler mettere un punto alla loro storia. Un epilogo doloroso dopo circa un anno e mezzo di relazione e dopo la decisione, presa appena poche settimane prima del reality, di andare a vivere insieme. Gian Marco, una volta uscito dalla Casa, ha spiegato di augurarsi che Piera possa adesso sentirsi libera di vivere fino in fondo la sua esperienza al Grande Fratello.

L’indiscrezione di Deianira Marzano: Gian Marco nella Casa

Ed è proprio qui che arriva il possibile colpo di scena. Secondo quanto anticipato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, il confronto di lunedì potrebbe non essere stato affatto l’ultimo capitolo della vicenda. L’indiscrezione è particolarmente interessante perché Gian Marco sarebbe dovuto entrare nella Casa già lo scorso lunedì con una permanenza più lunga, ma gli autori avrebbero poi deciso di posticipare il suo ingresso alla settimana successiva.

Se l’indiscrezione trovasse conferma, dunque, il faccia a faccia visto in diretta sarebbe stato soltanto un assaggio di ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Resta però da capire quale sarà la formula scelta dalla produzione: Gian Marco potrebbe entrare come nuovo concorrente oppure come ospite temporaneo. Al momento dal Grande Fratello non è arrivata alcuna conferma ufficiale.

Un eventuale ingresso di Gian Marco avrebbe inevitabilmente conseguenze sugli equilibri della Casa. Piera si ritroverebbe a convivere sotto lo stesso tetto con l’uomo con il quale ha appena chiuso la relazione e con Alessandro Roncaccia, il concorrente che ha contribuito a far emergere i suoi dubbi. Il triangolo più discusso di queste settimane, dunque, potrebbe essere tutt’altro che concluso.