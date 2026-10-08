GF Vip, Moreno Morello nella bufera per la battuta sul lato B di Megan Ria: Marina La Rosa lo stronca

Nuova bufera su Moreno Morello nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo le pesanti dichiarazioni rivolte a Guendalina Tavassi, che hanno spinto la famiglia della concorrente a valutare un'azione legale per diffamazione, l'ex inviato di Striscia la Notizia è finito nuovamente al centro delle polemiche. Questa volta per una battuta rivolta alla giovane ballerina Megan Ria, che ha provocato la reazione indignata di Marina La Rosa.

La battuta su Megan Ria e la reazione di Marina La Rosa

L'episodio è stato documentato in un video condiviso sui social da Federico Perna, marito di Guendalina Tavassi. Nelle immagini si vedono Megan Ria e Giulia Provvedi nei pressi della palestra della Casa, mentre Moreno Morello, seduto in giardino, chiede alla ballerina ventenne di spostarsi perché gli starebbe coprendo la visuale. L'ex inviato sostiene di voler osservare il riflesso sulla vetrata della palestra, ma il tono della battuta lascia intendere, secondo la ricostruzione riportata da Gay.it, un riferimento al lato B della ragazza.

Una battuta che non è affatto piaciuta a Marina La Rosa, intervenuta immediatamente per rimproverare il coinquilino: «Dai, è una battuta da uomo eterobasico!», ha esclamato, manifestando tutto il proprio fastidio per l'uscita di Morello. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Le pesanti parole contro Guendalina Tavassi

L'episodio arriva a pochi giorni dal durissimo scontro tra Moreno Morello e Guendalina Tavassi, esploso dopo alcune considerazioni della concorrente sul rapporto particolarmente stretto instaurato dall'ex inviato con Federica Morello. Moreno aveva reagito accusando Guendalina di aver fatto insinuazioni inappropriate sul loro legame, da lui sempre descritto come quello tra un padre e una figlia. La tensione era poi aumentata durante la puntata del reality, quando erano state mostrate alcune dichiarazioni pronunciate da Morello in Confessionale.

Riferendosi al passato televisivo della Tavassi, l'ex inviato aveva affermato: «Devo dire che lei era solita consumare sotto le coperte con maschi a caso». Parole che avevano profondamente indignato Guendalina, soprattutto per i riferimenti alla sua vita privata e al suo ruolo di madre.

La famiglia di Guendalina valuta la denuncia per diffamazione

Le dichiarazioni di Moreno Morello non hanno provocato soltanto la reazione della diretta interessata, ma anche quella della sua famiglia, che avrebbe manifestato la volontà di procedere legalmente per diffamazione. Una vicenda che rischia dunque di superare i confini del reality e di trasferirsi nelle sedi giudiziarie, qualora venisse effettivamente presentata una denuncia.