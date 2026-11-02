GF Vip, esplode l'Oblio Gate: Marina La Rosa buca il pallone di Alex Belli, lui va su tutte le furie

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La notte nella Casa del Grande Fratello Vip si trasforma in un piccolo giallo. Protagonisti Marina La Rosa e Alex Belli, finiti al centro di un episodio che, nato come uno scherzo, ha provocato irritazione e sospetti. A farne le spese è Oblio, il pallone gonfiabile che l’attore aveva ribattezzato suo nuovo “amico” e sul quale aveva scritto i nomi dei familiari.

Marina La Rosa entra in azione: Oblio nel mirino

Mentre gran parte dei concorrenti è già a letto, Marina La Rosa decide di movimentare la notte. La prima finalista dell’edizione raggiunge silenziosamente la zona Piscina, dove Alex Belli sta dormendo, e si impossessa di Oblio.

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Con il pallone tra le mani, la concorrente si dirige verso la zona Beauty, dove incontra Andreas Muller, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

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«Ve l’ha presentato Oblio?», domanda Marina ai coinquilini. Dopo aver notato le scritte dedicate alla famiglia dell’attore, il gruppo suggerisce di limitarsi a bucare il pallone, senza farlo sparire definitivamente.

Marina trova così una spilla e colpisce ripetutamente Oblio, prima di riportarlo vicino al luogo in cui lo aveva trovato.

Alex Belli scopre lo scherzo: «Sono infastidito»

Qualche ora più tardi, Alex Belli si sveglia e scopre che il suo pallone è stato danneggiato. L’attore raggiunge la zona Beauty e chiede spiegazioni a Jonathan Kashanian e Megan Ria, cercando di scoprire chi sia stato.

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I due concorrenti assicurano di non conoscere l’identità del responsabile, precisando soltanto che non appartiene al loro gruppo.

«Fa parte del gioco», osserva Jonathan, tentando di ridimensionare l’accaduto. Alex, però, non nasconde il proprio disappunto. A infastidirlo non è soltanto il danneggiamento del pallone, ma soprattutto il fatto che qualcuno abbia preso un suo oggetto personale mentre dormiva. Su Oblio, inoltre, erano riportati i nomi dei suoi familiari.

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«Sono infastidito», ammette l’attore, visibilmente contrariato.

I sospetti su Marina e le «due iene ridens»

Dopo un confronto con Jonathan, Alex sembra disposto a considerare l’episodio come una provocazione legata alle dinamiche del reality. Tuttavia, continua a interrogarsi su chi possa aver organizzato lo scherzo.

I suoi sospetti si concentrano proprio su Marina La Rosa, che ritiene possibile mandante dell’azione. Secondo l’attore, però, a eseguire materialmente il gesto potrebbero essere state Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi.

«Ha mandato i suoi emissari, le due iene ridens», commenta Alex, riferendosi alle due concorrenti.

Il mistero di Oblio resta aperto

Nonostante le domande e i tentativi di ottenere una confessione, Alex Belli non riesce a individuare il responsabile. Decide quindi di interrompere momentaneamente la sua indagine, promettendo di riprenderla al mattino.

Quello che per Marina La Rosa doveva essere un semplice scherzo rischia così di trasformarsi in un nuovo motivo di tensione nella Casa del Grande Fratello VIP.

Resta da capire come reagirà l’attore quando scoprirà chi ha realmente bucato il suo inseparabile Oblio.