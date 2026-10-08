GF Vip, Moreno Morello nei guai: la famiglia di Guendalina Tavassi pronta a denunciarlo per diffamazione

Non accenna a placarsi lo scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la violenta discussione scoppiata lunedì scorso, i due concorrenti sono tornati a confrontarsi duramente. Una situazione che potrebbe avere anche conseguenze legali: la famiglia della Tavassi ha infatti annunciato l’intenzione di procedere con una denuncia per diffamazione nei confronti dell’ex inviato di Striscia la Notizia.

Le accuse di Moreno Morello e la reazione di Guendalina

La polemica è nata quando Guendalina ha espresso alcune perplessità sul fatto che Morello dormisse nello stesso letto di Federica Morello. Parole che hanno provocato la dura reazione del concorrente: «Sta insinuando cose gravissime, di una bassezza assoluta. Io amo mia moglie e sono fedele».

Successivamente, commentando un racconto della Tavassi relativo alla sua precedente esperienza al reality, Morello ha sostenuto che la concorrente fosse solita «consumare sotto le coperte con maschi a caso». Durante la settima puntata ha poi rincarato la dose: «Lei ha un comportamento svilente per tutta la categoria delle donne. Non è un insulto il mio, sottoscrivo ogni cosa che ho detto». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le tensioni sono riesplose durante una cena nella Casa, quando Guendalina ha accusato Morello di averla pubblicamente umiliata, pretendendo delle scuse. «Mi hai dato della poco di buono davanti a tutta Italia. Invece di scusarti hai detto che ti dovrebbero fare un monumento. Sai dove te lo fanno il monumento? In tribunale», ha dichiarato la gieffina. Ma Morello non ha mostrato alcun ripensamento: «Io non solo penso ciò che ti ho detto, ma lo sottoscrivo e sono pronto a ripetertelo». Parlando poi con Marina La Rosa, ha aggiunto: «Tu puoi andare anche con 800 uomini, sei libera, ma lo stile è come lo racconti, lì è la dignità. La libertà di agire è giusta, ma la bassezza di raccontare è quello che svilisce le donne».

La famiglia della Tavassi annuncia azioni legali

Ad intervenire sulla vicenda è stata Emanuela Fuin, madre di Guendalina Tavassi, che attraverso Instagram ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alla giustizia. «Quando è troppo è troppo. Il signor Morello ne risponderà nelle sedi opportune. Così quello che ha guadagnato al GF Vip lo spenderà in avvocati e risarcimenti per diffamazione. Se gli basta», ha scritto la donna, lasciando intendere che la famiglia intenda chiedere anche un risarcimento economico.

Durissima anche la reazione di Federico Perna, compagno della Tavassi, che sui social ha attaccato Morello accusandolo di aver superato ogni limite: «Lui che si permette di dire certe frasi su mia moglie che vanno oltre il gioco e oltre il reality senza che nessuno lo fermi». Perna ha poi definito le scene «penose», invitando il pubblico a riflettere sul comportamento del concorrente.

Il caso potrebbe approdare nella prossima puntata

La vicenda rischia dunque di trasformarsi in qualcosa di ben più serio di una semplice lite televisiva. Al momento si tratta di un’azione legale annunciata dalla famiglia, senza conferme sull’effettiva presentazione di una denuncia. È probabile che il confronto trovi spazio nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, mentre resta da capire se la produzione informerà i concorrenti delle dichiarazioni pubblicate all’esterno della Casa.