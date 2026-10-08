GF Vip, Piera Meloni “scaricata” dagli amici: Gian Marco Ciaccia rompe il silenzio e la difende

La fine della relazione tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia, avvenuta durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip, continua a far discutere. Dopo le dure parole pronunciate da alcuni amici della giovane creator, è stato proprio l’ex fidanzato a intervenire sui social, invitando tutti a mettere da parte gli attacchi e a rispettare la scelta della ragazza.

Piera Meloni lascia Gian Marco Ciaccia durante il GF Vip

Nel corso della sesta puntata del reality, Piera Meloni ha avuto modo di confrontarsi con quello che, fino a quel momento, era il suo fidanzato, Gian Marco Ciaccia. Durante la permanenza nella Casa, la giovane ha conosciuto Alessandro Roncaccia, nei confronti del quale ha iniziato a provare un interesse che l’ha portata a mettere in discussione la relazione sentimentale che aveva all’esterno. Nel corso del confronto, Piera ha ammesso di aver avuto alcuni dubbi sul rapporto con Gian Marco già prima del suo ingresso nel reality. Una confessione che ha spinto il ragazzo a chiederle perché avesse deciso di proseguire la relazione nonostante quelle incertezze. Visibilmente commossa, Piera ha infine pronunciato le parole che hanno sancito la rottura: «Mi si spezza il cuore, ma è finita».

Nonostante la delusione, Gian Marco ha accettato la decisione dell’ormai ex fidanzata, augurandole di poter vivere liberamente le proprie emozioni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Gli amici di Piera contro la gieffina: le dure parole del Rosso

La vicenda ha però provocato reazioni anche tra le persone vicine alla giovane creator. Durante una diretta su Twitch, il Rosso, uno dei componenti del gruppo di amici di Piera, ha espresso solidarietà nei confronti di Gian Marco, affettuosamente soprannominato Il Pres, riservando invece parole particolarmente dure alla ragazza: «Piera aveva un’immagine pulita prima del GF, adesso è diventata ‘Fra’». Un riferimento ironico ad Alessandro Roncaccia, che utilizzerebbe frequentemente l’espressione fra, abbreviazione di fratello, nel suo modo di parlare.

Il Rosso ha poi rincarato la dose, mettendo in discussione i sentimenti che Piera avrebbe provato per Gian Marco: «Comportandosi così ha dimostrato che non lo amava, né che gli voleva bene. Se gli avesse voluto bene, non lo avrebbe fatto soffrire così». E ancora, con toni decisamente più accesi: «Se Gian Marco Ciaccia torna con Piera Meloni, vado nudo in Duomo a insultarlo. Capisco che tu possa andare in un contesto che ti rincsce, ma non diventi rincita. Probabilmente non ha mai amato Gian Marco».

Gian Marco Ciaccia difende Piera Meloni: «Non gettate odio gratuito»

Ad intervenire sulla vicenda è stato lo stesso Gian Marco Ciaccia, che attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha voluto lanciare un messaggio di rispetto nei confronti dell’ex fidanzata: «Chiedo la cortesia a tutti di non gettare odio gratuito verso una ragazza che ha semplicemente fatto una scelta. Ci possono sicuramente essere opinioni contrastanti, ma questo non giustifica dell’odio gratuito ed insensato. È un momento difficile soprattutto per lei perché è esposta al mondo intero, senza tra l’altro la possibilità di difendersi. Grazie».