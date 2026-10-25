GF Vip, Sonia Bruganelli stronca Roncaccia: «Ce ne vogliono dieci per fare un Alex Belli»

La puntata di venerdì sera del Grande Fratello Vip è stata segnata da un acceso confronto tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. L’attore ha criticato il rapporto tra il concorrente e Piera Meloni, descrivendolo come una relazione adolescenziale ferma e poco coinvolgente.

Alex Belli ha attaccato il concorrente: «Io Roncaccia lo conosco e sapete che programma fa di solito d’estate? Quello è una macchina da guerra e quando uscirà di qui di Piera non gliene fregherà assolutamente niente. Svegliati, Piera! Roncaccia nell’altro programma ci metteva un’ora per dare un bacio a una ragazza, non undici puntate».

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La replica di Alessandro Roncaccia non si è fatta attendere: il concorrente ha ricordato il triangolo sentimentale tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Il confronto è degenerato in un faccia a faccia, tanto da richiedere l’intervento di più persone per separarli. Successivamente sono emersi elementi che hanno alimentato il sospetto che lo scontro fosse stato preparato.

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La presa di posizione di Sonia Bruganelli

La discussione ha diviso il pubblico sui social. A schierarsi apertamente dalla parte di Alex Belli è stata Sonia Bruganelli, già opinionista del programma, attraverso un video pubblicato su Instagram.

«Ce ne vogliono dieci di Roncaccia per fare un Alex Belli all’interno della Casa del Grande Fratello», ha dichiarato Sonia Bruganelli.

L’ex opinionista ha poi aggiunto: «Sapete che io adoro i giovani, sono dalla loro parte, devono trovare la loro strada, devono avere il loro spazio, però in questa edizione del Grande Fratello, se non ci fosse la perfida Marina, l’isterica Guendalina, la stellare Valeria Marini, il mitomane Alex Belli, dei ragazzi se ne farebbe anche a meno. Sono tutti fondamentali là dentro, però non paragoniamo un Alex Belli a un Roncaccia, almeno questo è il mio parere non richiesto».