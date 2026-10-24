GF Vip, lite tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia: «Era tutto organizzato». Spunta il retroscena

Momenti di forte tensione nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, dove Alessandro Roncaccia e Alex Belli sono arrivati vicinissimi a uno scontro fisico. Nel corso di un acceso botta e risposta, Roncaccia ha ricordato al coinquilino il rapporto con Soleil Sorge durante il GF Vip 6, nonostante, come ha sottolineato, avesse «una moglie a casa». A dividere i due sono intervenuti Valeria Marini, Alessandro Varsi e Piera Meloni.

Il retroscena dopo la diretta

Terminata la puntata, Marina La Rosa ha chiesto a Roncaccia se fosse vero che Belli avesse proposto, già nel pomeriggio, di animare la diretta con un confronto acceso. “Ma è vero che ti aveva detto: «In puntata facciamo un po’ di caos»?”

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Roncaccia ha confermato che Belli avrebbe parlato con lui e Varsi di uno scontro tra «uomini alfa», precisando però di aver inizialmente interpretato la proposta in chiave scherzosa.

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“Lui mi ha annunciato che voleva uno scontro. Mi ha detto: «Vogliamo fare uno scontro da uomini alfa?». Io l’ho presa a ridere, c’era anche Varsi, che ha detto: «Dai, facciamolo». Poi ci hanno chiamato in confessionale e Varsi ha iniziato a parlare di Alex e aveva deciso che ci doveva essere questa cosa di scontrarsi. Io ho detto: «Se la vogliamo fare, facciamola». Però io gli avevo dato un tono più scherzoso, invece lui l’ha usata per emergere un po’. Poi, dopo che Selvaggia gli ha detto che anche lui non sta facendo molto, ha iniziato a fare la sceneggiata contro di me.”

La reazione di Marina La Rosa

La ricostruzione ha sorpreso Marina La Rosa, che ha messo in dubbio la spontaneità della lite. “Ma allora è stata davvero una sua idea. Questa cosa è veramente assurda. Quindi era anche tutto studiato, lui vi ha anche preparato.”

Secondo Roncaccia, il confronto avrebbe dovuto svilupparsi in maniera più naturale. Il concorrente ha raccontato che Varsi era particolarmente pronto allo scontro, mentre lui inizialmente non aveva neppure capito quale fosse il motivo della discussione.

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“Io ero più nel mood che, se doveva succedere, era bene che succedesse. Varsi era pronto, non vedeva l’ora. Io all’inizio nemmeno avevo capito che scontro dovevo fare con lui.”

Il chiarimento immediato con Alex Belli

Marina La Rosa ha osservato che, appena Ilary Blasi ha chiuso la puntata, Belli si è avvicinato a Roncaccia per chiarire. Un atteggiamento che, secondo la concorrente, renderebbe ancora meno autentica la discussione.

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“Ma lui è così, ha preparato questa cosa e poi ho visto che poco fa parlava con te tranquillamente e ti ha detto: «Ragazzi, buonanotte, domani mattina ci svegliamo e chiacchieriamo». Alla fine ha chiarito tutto. Per me resta assurdo.”

Roncaccia ha confermato il chiarimento, spiegando che Belli gli avrebbe detto di considerare la famiglia un limite da non oltrepassare.

“Sì, abbiamo chiarito, ma perché lui è molto bravo in questo. Appena la puntata è finita si è avvicinato e mi ha detto che lui è fatto così, la sua famiglia è un confine da non varcare e il venirmi sotto era un gesto per dirmi di fermarmi. È fatto così, io non ci sarei mai andato a parlare.”

Le parole sulla carriera di attore

A far salire ulteriormente la tensione, secondo Roncaccia, sarebbero state anche le critiche rivolte alla carriera artistica di Belli e il riferimento alla sua vita privata.

“Poi lo scontro si è allargato perché si è sentito toccato da Selvaggia. Poi anche io che gli ho detto del cinema, dell’attore. Lui ci crede tanto e ha rosicato quando gli ho detto che è un attore da quattro soldi. Non stavi a fare il GF Vip a 50 anni se campavi con il cinema. Ci sarà un motivo se sta qui dentro insieme a me.”

Una lite concordata o sfuggita di mano?

Il racconto di Alessandro Roncaccia suggerisce che l’idea iniziale fosse quella di creare un momento televisivo vivace, ma non dimostra che ogni passaggio della lite fosse concordato. Il confronto, infatti, avrebbe assunto toni più duri quando sono stati toccati temi personali. Resta dunque la versione riferita dal concorrente, mentre il faccia a faccia ha già acceso il dibattito sull’autenticità delle dinamiche nella Casa.