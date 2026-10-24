GF Vip, Valeria Marini furiosa minaccia ancora di lasciare la Casa: «Basta, me ne vado»

GF Vip, Valeria Marini minaccia di lasciare la Casa dopo le liti e la nomination

La showgirl si sfoga dopo gli scontri con Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Nuove accuse nella notte.

Tensioni sempre più forti nella Casa del Grande Fratello Vip. Valeria Marini, dopo essere finita nuovamente al centro delle polemiche e al televoto, ha manifestato nuovamente l’intenzione di abbandonare il reality. Durante l’ultima puntata la showgirl ha discusso con Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

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Lo sfogo dopo la nomination

Provata dagli scontri con le coinquiline, nella notte Valeria Marini si è confidata con Giancarlo Danto, spiegando di essere arrivata al limite: “Sono stanca, tensioni, falsità, cattiverie. Basta, sono davvero arrivata al limite, sono stufa, per me basta così. Non mi interessa, io tengo troppo alla mia salute mentale. È veramente tutto troppo”.

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La showgirl ha poi aggiunto: “Lo so che non è il primo Grande Fratello che faccio, ma questo è il peggiore che io abbia mai fatto, con della gente così non ne ho mai fatto uno. Questa è una roba allucinante. Io adesso chiedo di parlare con il mio agente al più presto. La puntata è lunedì e vedremo come fare”.

La risposta alle provocazioni in diretta

Durante la puntata, però, la showgirl aveva lasciato intendere di voler proseguire l’esperienza. Alle osservazioni di Marina La Rosa e Guendalina Tavassi sulla sua stanchezza aveva replicato: “Non sono stanca di questo programma, poi come sto io fallo dire al pubblico e a me. Lo deciderà il pubblico se resterò”.

Marina La Rosa e Guendalina Tavassi: le accuse nella notte

Mentre Valeria Marini chiedeva agli autori di poter parlare con il proprio agente, in cucina Marina La Rosa commentava il suo comportamento: “La bambina capricciosa che c’è in lei viene fuori soprattutto quando non è la protagonista assoluta, non è venerata da tutti, quando non stiamo lì in ginocchio e non facciamo gli zerbini. È una bimba di sette anni nel corpo di una donna. Presa a piccole dosi è anche divertente, ma passarci tutti i giorni è snervante”.

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Guendalina Tavassi ha quindi raccontato che, poco prima, la showgirl avrebbe fatto dei gesti scaramantici rivolti a lei e a Marina: “Ma prima ci ha fatto le croci contro. Ci faceva le croci come se fossimo il male. Univa le dita facendo le croci, per scacciare le vibrazioni negative”. Si tratta della versione riferita dalla concorrente.

Marina La Rosa ha reagito con una risata: “Ci ha scambiate per Satana? Crede di essere un esorcista? No, vabbè, allucinante”.