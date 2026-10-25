GF Vip, pioggia di aerei per Roncaccia e Piera Meloni: abbracci, baci e una frecciatina ad Alex Belli

I fan italiani e spagnoli celebrano il legame tra i due concorrenti, mentre nella Casa riaffiorano tensioni e incomprensioni

Nella Casa del Grande Fratello Vip le sorprese arrivano ancora dal cielo. Dopo il messaggio dei #Batlex, Alessandro Roncaccia riceve altri tre aerei, questa volta condivisi con Piera Meloni. Gli striscioni dei sostenitori celebrano la complicità tra i due concorrenti, tra sorrisi, abbracci e baci. Ma uno dei messaggi diventa anche l’occasione per una nuova stoccata ad Alex.

Il primo aereo dei #Romel: «Daje, damme n’abbraccio»

A inaugurare la serie di sorprese sono i fan #Romel, che scelgono una frase pronunciata da Roncaccia a Piera Meloni per esprimere il loro affetto: «DAJE. DAMME N’ABBRACCIO #ROMEL». Avvisati dai coinquilini, i due raggiungono il giardino e leggono insieme lo striscione, lasciandosi andare a gesti di tenerezza e qualche bacio.

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Il sostegno arriva anche dalla Spagna

Poco dopo arriva un secondo aereo, firmato dagli #Alepier e dai fan spagnoli. Il messaggio recita: «JUNTOS SOIS MAGIA #ALEPIER + SPA». Roncaccia e Piera Meloni accolgono con entusiasmo l’affetto ricevuto anche dall’estero, si abbracciano e si scambiano un bacio. «Grazie ragazzi», esclamano rivolgendosi ai sostenitori.

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«Never alone»: il terzo messaggio e la reazione di Piera

È Federica Morello, dalla voliera, a notare il terzo aereo e ad avvisare i compagni: «Ragazzi, c’è un aereo!». In giardino compare lo striscione «NEVER ALONE. ONLY LOVED #ROMEL».

Il gesto emoziona Piera Meloni, che ringrazia i fan: «Grazie ragazzi, non ci fate sentire soli». E aggiunge: «Grazie, voi ci capite».

La frecciatina di Roncaccia e la replica di Alex

Il clima di festa lascia spazio a un botta e risposta. Ripensando alle critiche espresse da Alex Belli durante la dodicesima puntata, Roncaccia commenta con ironia: «Tutta questa gente che si fa fregare da una storia finta».

La replica di Alex non tarda ad arrivare: «Ho detto che è una storia che a me annoia», precisa, ribadendo che si trattava di un giudizio personale. Intanto, fuori dalla Casa, i sostenitori continuano a seguire con interesse il rapporto tra Roncaccia e Piera Meloni.