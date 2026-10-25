Domenica 25 ottobre
Torresette TorreSette AI
  • yma-mascetta
  • yma-mascette1

TorreSette torresette.news

  1. Home
  2. Social Network

GF Vip, pioggia di aerei per Roncaccia e Piera Meloni: abbracci, baci e una frecciatina ad Alex Belli

Annalisa Accardo 2 min di lettura
GF Vip, pioggia di aerei per Roncaccia e Piera Meloni: abbracci, baci e una frecciatina ad Alex Belli
I fan italiani e spagnoli celebrano il legame tra i due concorrenti, mentre nella Casa riaffiorano tensioni e incomprensioni
Pubblicità

Nella Casa del Grande Fratello Vip le sorprese arrivano ancora dal cielo. Dopo il messaggio dei #Batlex, Alessandro Roncaccia riceve altri tre aerei, questa volta condivisi con Piera Meloni. Gli striscioni dei sostenitori celebrano la complicità tra i due concorrenti, tra sorrisi, abbracci e baci. Ma uno dei messaggi diventa anche l’occasione per una nuova stoccata ad Alex.

Il primo aereo dei #Romel: «Daje, damme n’abbraccio»

A inaugurare la serie di sorprese sono i fan #Romel, che scelgono una frase pronunciata da Roncaccia a Piera Meloni per esprimere il loro affetto: «DAJE. DAMME N’ABBRACCIO #ROMEL». Avvisati dai coinquilini, i due raggiungono il giardino e leggono insieme lo striscione, lasciandosi andare a gesti di tenerezza e qualche bacio.

Pubblicità

Il sostegno arriva anche dalla Spagna

Poco dopo arriva un secondo aereo, firmato dagli #Alepier e dai fan spagnoli. Il messaggio recita: «JUNTOS SOIS MAGIA #ALEPIER + SPA». Roncaccia e Piera Meloni accolgono con entusiasmo l’affetto ricevuto anche dall’estero, si abbracciano e si scambiano un bacio. «Grazie ragazzi», esclamano rivolgendosi ai sostenitori.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

«Never alone»: il terzo messaggio e la reazione di Piera

È Federica Morello, dalla voliera, a notare il terzo aereo e ad avvisare i compagni: «Ragazzi, c’è un aereo!». In giardino compare lo striscione «NEVER ALONE. ONLY LOVED #ROMEL».

Il gesto emoziona Piera Meloni, che ringrazia i fan: «Grazie ragazzi, non ci fate sentire soli». E aggiunge: «Grazie, voi ci capite».

La frecciatina di Roncaccia e la replica di Alex

Il clima di festa lascia spazio a un botta e risposta. Ripensando alle critiche espresse da Alex Belli durante la dodicesima puntata, Roncaccia commenta con ironia: «Tutta questa gente che si fa fregare da una storia finta».

La replica di Alex non tarda ad arrivare: «Ho detto che è una storia che a me annoia», precisa, ribadendo che si trattava di un giudizio personale. Intanto, fuori dalla Casa, i sostenitori continuano a seguire con interesse il rapporto tra Roncaccia e Piera Meloni.

Pubblicità

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi Grande Fratello, Temptation Island o le altre storie che segui, le nostre notizie ti compaiono più in alto. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Pubblicità

© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/rubriche/social-network/2026/10/25/gf-vip-pioggia-di-aerei-per-roncaccia-e-piera-meloni-abbracci-baci-e-una-frecciatina-ad-alex-belli

Commenti

Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.