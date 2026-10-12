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GF Vip, pioggia di aerei per Piera Meloni: Selvaggia Lucarelli prende posizione sulle ship

GF Vip, pioggia di aerei per Piera Meloni: Selvaggia Lucarelli prende posizione sulle ship

Tra intrecci sentimentali e polemiche sui social, la concorrente continua a far discutere. L’opinionista ne apprezza la personalità e sostiene che avrebbe brillato anche senza le attenzioni dei fan

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Pomeriggio movimentato sopra la Casa del Grande Fratello Vip, dove sono transitati sei aerei con messaggi destinati ai concorrenti. Uno per Giulia Provvedi, uno per Alessandro Roncaccia, uno per Giacomo Gallani e ben tre per Piera Meloni. Di questi ultimi, due erano dedicati alla possibile ship con Roncaccia e uno a quella con Alessandro Varsi.

La difesa di Selvaggia Lucarelli

Ad intervenire nel dibattito è stata Selvaggia Lucarelli, opinionista del reality, che ha respinto l’idea secondo cui la popolarità di Piera dipenderebbe esclusivamente dalle dinamiche sentimentali. «Mi dispiace molto continuare a leggere che Piera non esisterebbe senza ship. Che noia ’sto termine usato compulsivamente. Credo invece che sarebbe esistita di più senza», ha scritto. Poi ha aggiunto: «Lei è una ragazza brillante e intelligente, che si sarebbe fatta notare comunque»

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Non è la prima volta che Lucarelli esprime apprezzamento per la concorrente. In una precedente intervista a Tv Sorrisi & Canzoni aveva dichiarato: «Fra le concorrenti trovo che una delle più genuine sia Piera Meloni. Da influencer probabilmente è abituata a tenere tutto sotto controllo, a scegliere la narrazione sulla propria vita, il taglio, l’angolazione. Ma dentro la Casa non è sul suo profilo Instagram. La vedo matura, ma anche fragile: dilaniata dai sensi di colpa nei confronti del fidanzato, ma allo stesso tempo con il desiderio di viversi questa esperienza al 100%».

Resta però aperto il confronto tra chi apprezza la personalità di Piera e chi ritiene che, finora, il suo spazio nelle puntate sia stato legato soprattutto al rapporto con Gian Marco Ciaccia e all’interesse per Alessandro Roncaccia. La concorrente riuscirà ad imporsi anche attraverso dinamiche diverse da quelle amorose? Intanto, a far discutere sono soprattutto gli aerei e le aspettative dei fan.

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