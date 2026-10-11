GF Vip, Jonathan Kashanian accusa Andreas Muller: «Ha minacciato Danto, si è comportato da bullo»

Clima sempre più teso nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’ultima puntata, Jonathan Kashanian si è lasciato andare a un duro sfogo contro Andreas Muller, arrivando ad ipotizzare il proprio ritiro dal programma.

L’esperto di stile ha accusato il ballerino di aver assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti di Giancarlo Danto e ha criticato gli autori del reality, responsabili, a suo dire, di aver mandato in onda un filmato che avrebbe restituito un’immagine negativa e parziale della sua persona.

Jonathan Kashanian accusa gli autori del GF Vip

Durante una conversazione notturna con alcuni coinquilini, Jonathan ha contestato il montaggio di un video trasmesso in puntata, nel quale Marina La Rosa e Andreas Muller lo descrivevano come una persona falsa e cattiva. Secondo Kashanian, sarebbero state escluse alcune immagini nelle quali lui raccontava un acceso confronto tra Muller e Danto. «Era una scena da bullo di quartiere aggressivo e non si è vista», ha dichiarato, sostenendo di aver assistito personalmente all’episodio e di conoscere le parole e i toni utilizzati dal ballerino. Si tratta, comunque, della versione fornita dal concorrente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Lo scontro tra Andreas Muller e Giancarlo Danto

A confermare l’esistenza di un duro confronto è stato lo stesso Andreas Muller, che ha raccontato a Marina La Rosa quanto accaduto. Nella Casa erano circolate voci secondo cui il ballerino avrebbe minacciato di rendere pubbliche conversazioni private riguardanti Danto. Muller ha però negato di aver parlato esplicitamente di chat compromettenti, spiegando di aver fatto riferimento a informazioni ricevute da amici comuni. «Gli ho detto che conosco quello che fa fuori da qui, che so chi è fuori. So delle cose di fuori, ma che rimangono fuori, non voglio diffondere», ha raccontato Andreas, aggiungendo di aver reagito a quelle che riteneva provocazioni di Giancarlo dopo la puntata.

Jonathan potrebbe abbandonare il reality?

Lo sfogo di Kashanian riaccende le tensioni nella Casa e alimenta gli interrogativi sul suo futuro nel programma. Jonathan ha lasciato intendere di poter valutare il ritiro, manifestando una crescente insofferenza per alcune dinamiche del reality. Resta da capire se si tratti di una reazione dettata dalla rabbia del momento oppure se il concorrente deciderà davvero di lasciare il gioco.