GF Vip, Gian Marco lascia la Casa in lacrime dopo il faccia a faccia con Piera: lei gli nega l'ultimo bacio

Lacrime, abbracci e un ultimo bacio negato. Si è concluso con un addio carico di emozione il confronto tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia nella Casa del Grande Fratello Vip. Lui ha tentato fino all’ultimo di salvare la loro relazione, ma i dubbi dell’influencer hanno avuto la meglio.

Dopo una notte trascorsa a cercare di ritrovare l’intesa perduta, Gian Marco ha deciso di andare via, lasciando Piera in lacrime davanti alla porta rossa. Un addio che sembra mettere la parola fine alla loro storia d’amore, anche se alcune frasi della ragazza lasciano aperto uno spiraglio.

Il confronto notturno riaccende le speranze

Tutto è cominciato durante l’ottava puntata del reality, andata in onda venerdì sera su Canale 5. Gian Marco è entrato nella Casa per cercare di chiarire la complicata situazione sentimentale con Piera. Non essendo riusciti a trovare un’intesa, ha chiesto e ottenuto di restare per qualche ora. Terminata la diretta, i due hanno parlato a lungo e tra loro è sembrata riemergere la complicità di un tempo. Il riavvicinamento ha alimentato le speranze dei fan, ma dopo essersi augurati la buonanotte Gian Marco è rimasto nel backstage, mentre Piera è tornata dai coinquilini. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Gian Marco decide di andare via: «Io ti amo tanto»

Il mattino successivo, però, i dubbi di Piera sono riaffiorati. Gian Marco, comprendendo che poche ore non sarebbero bastate a risolvere la crisi, ha deciso di lasciare la Casa, invitandola a pensare a se stessa senza sentirsi in colpa se i suoi sentimenti fossero cambiati. «In bocca al lupo amore, divertiti, stai tranquilla, io ti amo tanto», le ha detto commosso. Piera ha risposto: «Sei la persona più incredibile che abbia mai incontrato in vita mia, ti ringrazio per tutto quello che ci siamo dati, che ci siamo detti, non piangere».

L’ultimo bacio negato davanti alla porta rossa

Il momento più doloroso è arrivato davanti alla porta rossa, quando entrambi sono scoppiati in lacrime. Gian Marco ha chiesto un ultimo bacio, cercando di stemperare la tensione con una battuta: «Non me ne posso andare così, anche il palo in diretta nazionale». Piera, però, ha preferito non baciarlo sulle labbra: «Non è così, se vuoi che te lo do te lo do, però è meglio così. Fidati di me». Parole interpretate da alcuni come uno spiraglio per il futuro, da altri come il tentativo di non alimentare ulteriori illusioni.

L’addio tra le lacrime: è davvero finita?

Prima di uscire, Gian Marco ha dato a Piera un bacio sulla fronte: «Non ce la faccio davvero, ciao amore». Poi ha attraversato la porta rossa, mentre Piera è rimasta a guardarlo allontanarsi ed è scoppiata nuovamente in lacrime. Un addio che sembra chiudere la loro storia, anche se resta da capire se, una volta conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip, i due potranno ritrovarsi.