GF Vip, Jonathan Kashanian minaccia il ritiro e attacca gli autori: «Non mi faccio trascinare nel fango»

«O giocano pulito o io non sto al gioco». Jonathan Kashanian è sul piede di guerra contro il Grande Fratello Vip e minaccia di abbandonare la Casa.

A far esplodere la rabbia dell’esperto di stile è stata una clip trasmessa durante l’ottava puntata del reality, che lo avrebbe dipinto come il burattinaio delle nomination dei concorrenti più giovani. Un’accusa che Jonathan respinge con forza, puntando il dito contro gli autori per un montaggio che ritiene fuorviante. «Io a 45 anni non mi faccio trascinare nel fango», ha tuonato durante uno sfogo notturno, lanciando un vero e proprio ultimatum alla produzione.

La clip contestata e le accuse agli autori

Tutto è cominciato quando il programma ha mostrato un filmato in cui Kashanian, a letto con Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi e Giacomo Gallani, parlava di strategie, nomination e sostegno reciproco. Secondo la ricostruzione proposta durante la puntata, Jonathan avrebbe assunto un ruolo centrale nell’orientare le scelte del gruppo. Una versione che il concorrente ha immediatamente contestato, sostenendo che la conversazione fosse molto più ampia e che non avesse mai indicato ai compagni chi votare. «Quel video montato così, con quelle frasi, faceva vedere delle cose che non sono vere. Se sei onesto fai vedere un video dove noi bisbigliamo al buio, è un video tendenzioso», ha dichiarato, accusando la produzione di averlo deliberatamente messo in difficoltà. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L’ultimatum al Grande Fratello Vip: «O raccontano la verità oppure basta»

Durante la notte, confidandosi con alcuni coinquilini, tra cui Varsi, Roncaccia, Piera Meloni e Megan Ria, Jonathan ha ventilato concretamente l’ipotesi del ritiro. Il concorrente pretende di poter spiegare la propria versione dei fatti e che venga mostrato il filmato integrale della conversazione. «O loro raccontano le cose come è giusto che sia, oppure basta», ha affermato, spiegando di non voler essere coinvolto in dinamiche che potrebbero compromettere la sua immagine pubblica. A infastidirlo è stato anche lo zoom su una sua mano mentre accarezzava Giacomo Gallani, un particolare del montaggio che ha giudicato inopportuno.

«Il banco vince sempre, per fregare il banco devo lasciare il casinò»

Kashanian ha poi paragonato il reality a una partita a blackjack, lasciando intendere che l’unico modo per sottrarsi a un gioco che considera scorretto sarebbe quello di abbandonarlo. «Il banco vince sempre, per fregare il banco devo lasciare il casinò. Questo è l’unico modo per fregare il banco. Quel montaggio non mi è piaciuto, è servito a loro, ma non è stato corretto». Parole che confermano quanto il concorrente sia rimasto scosso dall’accaduto. Jonathan ha ricordato di aver costruito la propria credibilità professionale in oltre vent’anni di televisione e di non essere disposto a metterla a rischio per prolungare la permanenza nella Casa. «Se voi volete sguazzare nel fango per guadagnare due lire per due settimane in più, liberi di farlo. Ognuno è qui per un suo motivo, io non lo giudico, ma io so perché sono qua e non sono qua per questo».

Jonathan pronto al ritiro? La decisione potrebbe arrivare lunedì

Nel corso dello sfogo, l’esperto di stile ha ammesso che, anche qualora decidesse di restare, difficilmente riuscirebbe a vivere il programma con lo stesso entusiasmo. «Non è che se mi dai la parte nel balletto io sono felice e dimentico. Se la festa è finita per me, è finita», ha spiegato, paragonando il Grande Fratello Vip a un Luna Park delle emozioni trasformato improvvisamente in una stanza degli orrori. Nonostante la delusione, ha invitato i concorrenti più giovani a proseguire l’esperienza, considerandola un’importante occasione per il loro futuro professionale.