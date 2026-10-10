Grande Fratello Vip, ottava puntata: Danto eliminato e ripescato. Scontri, lacrime e nomination

Serata ricca di emozioni, confronti accesi e colpi di scena al Grande Fratello Vip, tornato in onda venerdì 9 ottobre su Canale 5. Nell'ottava puntata del reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, non sono mancati momenti di tensione, chiarimenti sentimentali e sorprese. A catalizzare l'attenzione è stato soprattutto Giancarlo Danto, eliminato dal televoto ma protagonista di un clamoroso ritorno nella Casa grazie al biglietto di rientro.

Andreas Müller e Jonathan Kashanian, confronto ad alta tensione

Uno dei momenti più discussi della serata ha riguardato Andreas Müller e Jonathan Kashanian, tornati a confrontarsi dopo le polemiche per alcune espressioni offensive utilizzate dal ballerino. Jonathan ha precisato di non aver mai accusato Andreas di omofobia, riconoscendo però di aver sbagliato nel riportare l'episodio durante la trasmissione. Müller, dal canto suo, è apparso ancora diffidente e poco disposto a ricucire il rapporto. Anche Ilary Blasi è intervenuta, sottolineando: «Non credo minimamente che Andreas Muller sia minimamente omofobo», pur criticando l'utilizzo di determinate parole, considerate particolarmente offensive nei confronti delle persone omosessuali.

Piera Meloni e Gian Marco, una nuova possibilità

Spazio anche ai sentimenti con Piera Meloni, nuovamente faccia a faccia con il fidanzato Gian Marco dopo la crisi che ha messo in discussione la loro relazione. Il ragazzo ha chiesto di poter trascorrere più tempo con lei per chiarire definitivamente la situazione. Piera, pur ribadendo di provare un legame profondo, ha ammesso di non sentire quell'amore che vorrebbe vivere in una relazione. Alla fine ha accettato che Gian Marco rimanesse temporaneamente nel backstage del Localino, concedendo così un'ulteriore possibilità al loro rapporto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le lacrime di Giulia Provvedi e le scuse di Moreno Morello

Particolarmente toccante il momento dedicato a Giulia Provvedi, che ha ripercorso alcune delle esperienze più dolorose della propria vita familiare. «Mio papà è venuto a mancare e mia mamma ha avuto un'emorragia cerebrale», ha raccontato la concorrente, visibilmente emozionata. A sorprenderla è stato un messaggio della madre, che le ha ricordato l'importanza dell'affetto familiare. Sul fronte delle tensioni, Moreno Morello ha chiesto scusa a Guendalina Tavassi per alcune parole pronunciate nei giorni precedenti: «Guendalina, mi dispiace tanto di quella frase che non ho rivolto a te direttamente». Scuse accolte soltanto parzialmente dalla concorrente, ancora amareggiata per quanto accaduto.

Danto eliminato, ma il biglietto di ritorno cambia tutto

Il colpo di scena più importante è arrivato con il verdetto del televoto. Giancarlo Danto, finito al centro delle critiche degli altri concorrenti per aver riferito confidenze e retroscena della Casa, è risultato eliminato. Il suo percorso sembrava concluso, ma una volta arrivato in studio ha scoperto di aver pescato il biglietto di ritorno, che gli ha consentito di rientrare immediatamente in gioco. Non sono mancati neppure momenti più leggeri, dall'esibizione di Valeria Marini sulle note di Waka Waka, preparata con l'aiuto di Francesca Manzini, alle rivelazioni di Carmen Di Pietro sui suoi incontri con Sylvester Stallone e Diego Armando Maradona. Intanto, tra Alex Belli e Marina La Rosa, protagonisti di una soap girata nella Casa, è arrivato anche un bacio di scena.

Nomination, tre concorrenti al televoto

La puntata si è conclusa con nuove tensioni tra i concorrenti, sempre più divisi in gruppi e alleanze. Valeria Marini ha espresso perplessità sulla compattezza dei più giovani, trovando la contrarietà di Carmen Di Pietro. Poi spazio alle nomination, questa volta senza immunità per nessuno. A finire al televoto sono stati Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello. Il pubblico dovrà decidere chi salvare: il concorrente meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione.