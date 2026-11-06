Venerdì 06 novembre
Torresette
TorreSette AI
  • yma-mascetta
  • yma-mascette1

TorreSette torresette.news

  1. Home
  2. Social Network

Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 6 novembre: eliminazione e secondo finalista

Annalisa Accardo 2 min di lettura
Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 6 novembre: eliminazione e secondo finalista
Tensioni, strategie e colpi di scena nella Casa, tra scontri accesi e sorprese emozionanti
 
Pubblicità

Andrà in onda questa sera, venerdì 6 novembre, su Canale 5 la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip , il reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La serata promette nuovi confronti, un’eliminazione e un passaggio decisivo verso la finale.

Eliminazione e televoto flash

Dopo Marina La Rosa, già proclamata prima finalista, la Casa conoscerà il nome del secondo concorrente che accederà alla finale. Prima, però, il pubblico dovrà scegliere chi eliminare definitivamente tra Alex Belli, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Valeria Marini.

Pubblicità
Pubblicità

«Stasera non solo uno “scontro tra titani” che deciderà chi è il concorrente che deve abbandonare il gioco definitivamente [...], ma anche un secondo televoto scuoterà la Casa con delle nomination a sorpresa e un inaspettato televoto flash per proclamare il secondo finalista di questa edizione».

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Valeria Marini contro Andreas Müller

Tra i momenti più attesi, il faccia a faccia tra Valeria Marini e Andreas Müller, dopo la nomination dell’ultima puntata che ha provocato la reazione della showgirl. Nel confronto potrebbero essere coinvolte anche Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, con le quali i rapporti restano tesi.

Alex Belli torna nel gruppo

Dopo un periodo di isolamento nello spazio denominato “oblio”, Alex Belli prova a riavvicinarsi agli altri concorrenti. Un cambiamento che, secondo alcuni inquilini, potrebbe essere soltanto una strategia per recuperare consensi e restare in gioco.

Una sorpresa per Marina La Rosa

Non mancheranno i momenti emozionanti. Marina La Rosa, lontana dai figli da 50 giorni, sarà protagonista di una sorpresa legata proprio alla sua famiglia.

Carmen Di Pietro e le tensioni con i giovani

Proseguono infine le incomprensioni tra Carmen Di Pietro e i concorrenti più giovani. Lei contesta alcuni loro comportamenti, mentre i ragazzi la accusano di interpretare il ruolo della “finta tonta”. Le tensioni potrebbero riflettersi anche sulle prossime nomination.

Pubblicità

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi Grande Fratello, Temptation Island o le altre storie che segui, le nostre notizie ti compaiono più in alto. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Pubblicità

© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/rubriche/social-network/2026/11/06/grande-fratello-vip-anticipazioni-puntata-6-novembre-eliminazione-e-secondo-finalista