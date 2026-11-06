Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 6 novembre: eliminazione e secondo finalista

Tensioni, strategie e colpi di scena nella Casa, tra scontri accesi e sorprese emozionanti

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Andrà in onda questa sera, venerdì 6 novembre, su Canale 5 la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip , il reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La serata promette nuovi confronti, un’eliminazione e un passaggio decisivo verso la finale.

Eliminazione e televoto flash

Dopo Marina La Rosa, già proclamata prima finalista, la Casa conoscerà il nome del secondo concorrente che accederà alla finale. Prima, però, il pubblico dovrà scegliere chi eliminare definitivamente tra Alex Belli, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Valeria Marini.

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«Stasera non solo uno “scontro tra titani” che deciderà chi è il concorrente che deve abbandonare il gioco definitivamente [...], ma anche un secondo televoto scuoterà la Casa con delle nomination a sorpresa e un inaspettato televoto flash per proclamare il secondo finalista di questa edizione».

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Valeria Marini contro Andreas Müller

Tra i momenti più attesi, il faccia a faccia tra Valeria Marini e Andreas Müller, dopo la nomination dell’ultima puntata che ha provocato la reazione della showgirl. Nel confronto potrebbero essere coinvolte anche Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, con le quali i rapporti restano tesi.

Alex Belli torna nel gruppo

Dopo un periodo di isolamento nello spazio denominato “oblio”, Alex Belli prova a riavvicinarsi agli altri concorrenti. Un cambiamento che, secondo alcuni inquilini, potrebbe essere soltanto una strategia per recuperare consensi e restare in gioco.

Una sorpresa per Marina La Rosa

Non mancheranno i momenti emozionanti. Marina La Rosa, lontana dai figli da 50 giorni, sarà protagonista di una sorpresa legata proprio alla sua famiglia.

Carmen Di Pietro e le tensioni con i giovani

Proseguono infine le incomprensioni tra Carmen Di Pietro e i concorrenti più giovani. Lei contesta alcuni loro comportamenti, mentre i ragazzi la accusano di interpretare il ruolo della “finta tonta”. Le tensioni potrebbero riflettersi anche sulle prossime nomination.