GF Vip, anticipazioni 2 novembre: arrivano Delia Duran e la mamma di Roncaccia, stasera un nuovo eliminato

Tensioni alle stelle nella Casa: Alex Belli prepara la resa dei conti, mentre Valeria Marini e Marina La Rosa sono ai ferri corti

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Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 2 novembre, su Canale 5 con la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, si avvicina alla fase conclusiva e promette una serata tra eliminazioni, confronti e sorprese.

Sei concorrenti al televoto: chi lascerà la Casa?

Al centro della diretta ci sarà il verdetto del televoto eliminatorio. A rischiare l’uscita definitiva sono Alessandro Varsi, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Valeria Marini.

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«Stasera uno degli inquilini lascerà la Casa per sempre», anticipa il comunicato ufficiale, sottolineando come le tensioni degli ultimi giorni abbiano diviso il gruppo.

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Alex Belli esce dall’“Oblio” per la resa dei conti

Dopo l’ultima puntata Alex Belli ha scelto di isolarsi dagli altri concorrenti, trasferendosi nella zona piscina, ribattezzata “Oblio”. Una decisione che ha suscitato critiche, soprattutto da parte di Marina La Rosa. Questa sera l’attore tornerà a confrontarsi con i coinquilini.

Jonathan Kashanian sotto accusa, Valeria Marini contro Marina La Rosa

Anche Jonathan Kashanian sarà chiamato a spiegare perché, durante la catena di salvataggio, non ha protetto l’amico Alessandro Varsi. La scelta ha alimentato dubbi e malumori tra i concorrenti.

Clima teso anche per Valeria Marini, al centro di una crisi con il gruppo. La showgirl si è scontrata con Marina La Rosa, anche dopo le critiche rivolte da quest’ultima a Giancarlo Danto, rimasto in lacrime. Tra le due è atteso un nuovo faccia a faccia.

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Le sorprese: entrano Delia Durán e la mamma di Alessandro Roncaccia

La puntata riserverà anche due incontri speciali. Delia Durán entrerà nella Casa per sostenere Alex Belli in un momento difficile. Arriverà inoltre la signora Donatella, madre di Alessandro Roncaccia, che potrà riabbracciare il figlio e conoscere Piera Meloni, con la quale il giovane ha iniziato una relazione durante il programma.

Tra il verdetto del pubblico, i chiarimenti e gli incontri familiari, la diretta potrebbe cambiare ancora gli equilibri della Casa in vista del finale.