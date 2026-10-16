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Grande Fratello Vip, stasera la decima puntata: scontri, sorprese e un'eliminazione a sorpresa

Grande Fratello Vip, stasera la decima puntata: scontri, sorprese e un'eliminazione a sorpresa

Dalle tensioni tra Andreas Müller e Megan Ria all’emozionante incontro tra Giancarlo Danto e suo padre Carmelo

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Torna questa sera, venerdì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, il Grande Fratello Vip 9, il reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

La decima puntata si preannuncia ricca di confronti, sorprese e momenti emozionanti, con gli equilibri della Casa sempre più precari.

Scontro generazionale e nuove alleanze nella Casa

Si fa sempre più acceso lo scontro tra giovani e veterani. Guendalina Tavassi non risparmia critiche ad Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia, rivendicando il proprio ruolo centrale nelle dinamiche del gioco.

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Intanto, Alex Belli e Marina La Rosa stringono un'alleanza strategica con l'obiettivo di provocare gli altri concorrenti. Un patto che ha già scatenato polemiche e malumori all'interno della Casa.

Andreas Müller e Megan Ria ai ferri corti

Tensioni anche tra i due ex protagonisti di Amici, Andreas Müller e Megan Ria. Quello che li accomunava, la passione per la danza, sembra aver lasciato spazio a una crescente antipatia reciproca. Questa sera i due saranno chiamati a confrontarsi in una sfida che decreterà un solo vincitore.

Valeria Marini e Carmen Di Pietro pronte alla rivincita

Dopo la spettacolare caduta diventata virale sui social, Valeria Marini e Carmen Di Pietro tornano protagoniste. Le due showgirl uniranno le forze nella battaglia dei talenti contro i concorrenti più giovani, promettendo nuovi momenti di spettacolo e divertimento.

La sorpresa per Giancarlo Danto: il padre entra nella Casa

Spazio anche alle emozioni con Giancarlo Danto, che nei giorni scorsi ha espresso il desiderio di rendere orgoglioso suo padre. Questa sera il concorrente riceverà una sorpresa inaspettata: papà Carmelo entrerà nella Casa per incontrarlo e parlare con lui.

Grande Fratello Vip, sei concorrenti al televoto: chi sarà eliminato?

La puntata sarà decisiva anche per il destino di sei concorrenti finiti al televoto: Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria e Moreno Morello.

Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Sarà il pubblico, attraverso il voto, a stabilire chi dovrà lasciare la Casa più spiata d'Italia.

 

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