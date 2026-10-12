GF Vip, Valeria Marini bacia Giacomo Gallani e confessa: «Mi piacerebbe una storia con lui»

Al Grande Fratello Vip potrebbe nascere un nuovo flirt. Protagonisti Valeria Marini e Giacomo Gallani, sempre più vicini durante le prove delle coreografie organizzate nella Casa. Tra baci, complimenti e sguardi complici, la showgirl sembra aver sviluppato un certo interesse per il modello romano. Ma sarà ricambiata?

I baci durante le prove di ballo

Tutto è cominciato durante le prove di una nuova coreografia, quando Valeria Marini ha proposto di inserire un bacio con Giacomo Gallani per rendere l’esibizione più sensuale e coinvolgente. I primi tentativi, però, non hanno convinto la soubrette, che ha invitato il compagno a essere più passionale: «Amo, però apri la bocca, rifacciamolo». Dopo qualche momento di imbarazzo, i baci sono diventati più convincenti, alimentando la curiosità degli altri concorrenti.

Valeria Marini confessa: «Tra me e Jack ci vorrebbe una storia»

Durante una conversazione in sauna con Alex Belli e Giancarlo Danto, Valeria ha ammesso che non le dispiacerebbe un possibile avvicinamento sentimentale con il ventinovenne romano. «Secondo me ci vorrebbe un’altra storia, che sarebbe tra me e Jack», ha dichiarato la showgirl, sottolineando come nella Casa manchi un po’ di passione. Secondo Valeria, una nuova relazione potrebbe anche rendere più interessanti le dinamiche del reality: «Servirebbe davvero una storia, anche perché mette un po’ di pepe». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Giacomo Gallani racconta le attenzioni della showgirl

Intanto, Giacomo si è confidato con Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Marina La Rosa, raccontando alcuni episodi avvenuti durante le prove di ballo. Il modello ha spiegato che Valeria gli avrebbe rivolto numerosi complimenti, accarezzandogli il viso e chiedendogli continuamente di guardarla negli occhi. «Continuava a ripetermi che sono bello e che ho dei bellissimi denti», ha raccontato Gallani. Le coinquiline hanno reagito con ironia. Marina La Rosa lo ha definito il possibile re della regina stellare, mentre Giulia Provvedi si è detta convinta che Valeria abbia preso una cotta.

La battuta di Giacomo che potrebbe far infuriare Valeria

Nonostante le attenzioni ricevute, però, Giacomo non sembra condividere lo stesso entusiasmo. Durante una conversazione in piscina, Giancarlo Danto gli ha rivolto una domanda provocatoria: «Cos’è stato più bello, il bacio con Valeria o spaccarsi un dente?». La risposta del modello, pronunciata tra le risate, è stata decisamente poco romantica: meglio spaccarsi un dente. Una battuta che, se dovesse arrivare alle orecchie della showgirl, potrebbe scatenare una reazione tutt’altro che stellare. Per il momento, dunque, l’interesse di Valeria Marini sembra più evidente di quello di Giacomo Gallani. Resta da capire se tra i due nascerà davvero qualcosa o se tutto si limiterà a un divertente gioco di seduzione all’interno della Casa.