GF Vip, bufera su Alessandro Roncaccia: presunta bestemmia, il web invoca la squalifica (VIDEO)

Nuova polemica al Grande Fratello Vip. Alessandro Roncaccia è al centro di un video diventato virale sui social: mentre si trova in giardino con altri concorrenti, si accorge di aver perso la sigaretta e pronuncia un’espressione che sembra iniziare con «Mi sono perso la sigaretta, porco...». La parola successiva, però, non si distingue con chiarezza, ma per alcuni utenti si tratterebbe di una bestemmia. Tuttavia, l’audio non consente di stabilire con certezza che cosa abbia detto.

Il filmato ha acceso il dibattito online, dove diversi utenti chiedono la squalifica di Roncaccia e invocano lo stesso trattamento riservato a Simone Annicchiarico. Quest’ultimo aveva lasciato la Casa il 24 settembre dopo aver pronunciato un’espressione vietata dal regolamento. Il 28 settembre la produzione ha confermato che la sua esclusione era definitiva, nonostante le scuse e la richiesta di poter rientrare. Nel comunicato letto da Ilary Blasi si chiariva che «ci sono delle regole e dei precedenti che non ammettono eccezioni» e che chi pronuncia frasi di quel tipo viene squalificato senza appello. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Proprio il precedente di Annicchiarico alimenta ora le richieste di un intervento della produzione. Ma i due episodi, allo stato attuale, non possono essere considerati equivalenti: nel caso di Roncaccia manca la certezza sulle parole pronunciate. Soltanto l’esame delle registrazioni originali potrà eventualmente chiarire il contenuto della frase e stabilire se vi siano gli estremi per un provvedimento. Nel frattempo, sui social, il confronto resta acceso.