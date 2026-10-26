GF Vip, notte di coccole tra Megan Ria e Alessandro Varsi: scatta il bacio sotto le coperte?

La Casa del Grande Fratello Vip sembra ormai divisa in due schieramenti. Da una parte ci sono i veterani, più abituati alle dinamiche dei reality e spesso al centro di discussioni e scontri; dall’altra i concorrenti più giovani, che finora hanno preferito mantenere un profilo più defilato, attirando l’attenzione soprattutto per i legami sentimentali nati durante il programma.

Tra i protagonisti delle ultime giornate ci sono Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, che hanno iniziato a mostrarsi sempre più complici, scambiandosi baci e tenerezze davanti alle telecamere. Ma un’altra possibile intesa sta incuriosendo il pubblico.

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Megan Ria e Alessandro Varsi insieme in suite

Nella notte tra giovedì e venerdì, Megan Ria e Alessandro Varsi hanno trascorso alcune ore insieme nella suite, premio ottenuto dopo aver vinto una prova di canto contro Federica Morello e Alex Belli. Questi ultimi, invece, hanno dovuto passare la notte nella voliera.

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Durante la permanenza nella suite, alcuni spettatori hanno notato una particolare vicinanza tra Megan Ria e Alessandro Varsi. Nelle clip condivise sui social i due appaiono intenti a scambiarsi coccole e piccoli gesti d’affetto sotto le lenzuola.

Il presunto bacio e l’attesa per la diretta

Proprio quei momenti hanno alimentato le ipotesi dei fan: c’è chi pensa che tra i due possa essere scattato anche un bacio. Si tratta, tuttavia, soltanto di supposizioni circolate sui social, senza conferme da parte dei diretti interessati.

Per il momento Megan Ria e Alessandro Varsi non hanno raccontato pubblicamente che cosa sia accaduto durante la notte in suite. La prossima diretta del lunedì potrebbe essere l’occasione per chiarire se tra loro stia davvero nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia.