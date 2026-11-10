Alex Belli rivoluziona il GF Vip: «Ora si cambia menù». Cosa succederà nella Casa

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Un ritorno a sorpresa, un incontro carico di ironia e qualche conto ancora aperto. Alex Belli è stato tra i protagonisti della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 9 novembre su Canale 5. Eliminato al televoto il 6 novembre, l’attore è rientrato temporaneamente nella Casa per confrontarsi con le ex coinquiline. E oggi, martedì 10 novembre, ha annunciato su Instagram una nuova sfida destinata a cambiare la routine dei concorrenti.

Il ritorno nella Casa e l’incontro con Marina La Rosa

La serata si è aperta con Alex Belli nuovamente davanti alla Porta Rossa. Entrato senza farsi notare, ha disseminato alcuni bigliettini nella Casa, costruendo un percorso di indizi rivolto soprattutto a Marina La Rosa. La concorrente, già qualificata per la finale, è stata così accompagnata nella Nuvola, trasformata per l’occasione in un piccolo bar.

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Seduti a un tavolino, i due hanno ripercorso la loro rivalità, mostrando una complicità inattesa. «Marina, tu mi piaci, mi piaci tantissimo. Sei la mia antagonista perfetta. Mi manchi, mi manchi tanto», le ha confidato Belli. La Rosa ha risposto con una battuta: «A un certo punto dovremo limonare?».

Il confronto con Valeria Marini e Guendalina Tavassi

Il clima si è fatto più teso quando Valeria Marini, infastidita dall’attenzione riservata a Marina, ha raggiunto i due. Poco dopo è arrivata anche Guendalina Tavassi, chiamata in causa dalle parole di Belli, che aveva messo in guardia Marina dal fidarsi troppo della sua alleata. Ne è nato un confronto acceso, con accuse reciproche e toni ben lontani dalla leggerezza del precedente incontro.

La visita ha confermato quanto Alex Belli, pur fuori dalla competizione, continui a incidere sugli equilibri e sulle discussioni della Casa.

L’annuncio di Alex Belli sul ristorante

A poche ore dalla puntata, Belli è tornato a far parlare di sé con un lungo messaggio pubblicato su Instagram. Questa volta l’obiettivo non è una nuova disputa, ma un progetto che trasformerà la Casa in una sorta di ristorante, con turni, disciplina e servizio.

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Nel messaggio, l’attore non risparmia una provocazione agli inquilini: finora, sostiene, hanno avuto tutto «servito su un piatto d’argento», passando le giornate tra chiacchiere, litigi e strategie. Ma adesso, avverte, è arrivato il momento di mettersi davvero alla prova.

«Ora si cambia menù», annuncia Belli, spiegando di voler trasformare la Casa del Grande Fratello in un ristorante nel quale non basterà essere protagonisti davanti alle telecamere: ciascuno dovrà meritarsi il proprio posto attraverso il lavoro.

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Il programma che ha in mente prevede sveglia, disciplina, divisione in brigate, preparazioni e servizio. A dirigere le operazioni sarà lui stesso: «Io sarò l’executive chef», scrive, descrivendo gli altri concorrenti come una brigata ancora ignara di ciò che l’aspetta.

Belli chiarisce inoltre che nella sua cucina non conteranno il numero dei follower, le strategie di gioco o le nomination. Nessun trattamento di favore, dunque, neppure per chi ha già conquistato la finale: «Essere finalisti non significa essere all’altezza».

Il messaggio si chiude con un avvertimento dai toni teatrali: «Qui non si vegeta. Si lavora». E, rincarando la dose, l’attore assicura che qualcuno scoprirà come il vero inferno non sia vivere sotto l’occhio delle telecamere, ma «stare ai miei ordini».

Una nuova prova anche per i finalisti

L’annuncio è collegato al “Bistrot della Casa”, anticipato anche dai canali ufficiali del reality. Nel ruolo di executive chef, Belli promette di guidare una brigata composta dagli inquilini, senza fare sconti nemmeno a chi ha già conquistato un posto in finale.

Resta da vedere come verrà organizzata concretamente l’attività e soprattutto come reagiranno i concorrenti agli ordini dell’ex compagno d’avventura.