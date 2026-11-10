GF Vip, gli ascolti della diciassettesima puntata: sorpresa nei dati Auditel

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Il Grande Fratello Vip recupera terreno negli ascolti televisivi, ma non riesce a conquistare la prima serata. Lunedì 9 novembre 2026, la diciassettesima puntata del reality di Canale 5 ha raccolto 2.108.000 spettatori e il 18,6% di share, sfiorando il risultato ottenuto su Rai 1 da Livatino – Il Giudice e i suoi Assassini.

La crescita degli ascolti rispetto alla puntata precedente

Un segnale positivo per il programma Mediaset, che nella precedente puntata aveva registrato 1.827.000 spettatori e il 15,6% di share. Il confronto evidenzia un incremento di 281.000 telespettatori e di 3 punti percentuali di share. Nonostante il recupero, il reality resta dietro alla proposta di Rai 1, seguita da 2.960.000 persone con il 18,7%.

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Carmen Di Pietro eliminata, scintille tra le concorrenti

A caratterizzare la serata sono stati anche i colpi di scena nella Casa. La puntata ha segnato l’eliminazione di Carmen Di Pietro e ha visto il ritorno sulla scena del neoeliminato Alex Belli. Non sono mancate le discussioni che hanno coinvolto Valeria Marini, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, protagoniste di nuovi momenti di tensione.

Tra confronti accesi e dinamiche personali, il reality ha così ritrovato slancio sul fronte dell’attenzione del pubblico, pur senza aggiudicarsi la sfida degli ascolti.

Gli ascolti delle altre reti: Rai 3 sopra il 7%

Secondo i dati Auditel riportati da Davide Maggio, su Rai 3 Lo Stato delle Cose ha ottenuto 1.075.000 spettatori e il 7,5% di share, dopo una presentazione seguita da 960.000 persone (4,9%).

Su Italia 1 Fast & Furious 8 ha raggiunto 831.000 spettatori (5,3%), mentre su Rai 2 Ex – Amici come prima! ha totalizzato 744.000 spettatori (4,3%). Su Tv8 GialappaShow ha conquistato 802.000 spettatori (5,3%), preceduto da una presentazione da 747.000 spettatori (3,8%).

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Su La7 M – Il Figlio del Secolo ha interessato 605.000 spettatori (3,6%). Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 567.000 spettatori (4,5%), dopo una presentazione da 680.000 spettatori (3,4%). Infine, sul Nove Little Big Italy ha raccolto 354.000 spettatori (2,8%).

Una sfida decisa sul filo dello share

La distanza tra Rai 1 e Canale 5 è stata di appena 0,1 punti percentuali di share, ma in termini di pubblico medio il film dedicato al giudice Rosario Livatino ha mantenuto un vantaggio di 852.000 spettatori. Per il Grande Fratello Vip, il dato più significativo resta comunque il ritorno sopra quota due milioni.