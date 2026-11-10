GF Vip, il compagno di Guendalina Tavassi si scaglia contro Selvaggia Lucarelli: «Ti commenti da sola»

Le accuse di bullismo fanno scoppiare in lacrime la concorrente. La polemica si infiamma anche fuori dalla Casa

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Una parola pronunciata durante la diretta del Grande Fratello Vip ha acceso il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi, provocando una forte reazione emotiva di Guendalina Tavassi e, successivamente, l’intervento sui social del suo compagno Federico Perna. Al centro della discussione c’è il termine “bulla”, utilizzato dall’opinionista per descrivere alcuni atteggiamenti della concorrente nella Casa.

Il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi

Nel corso della puntata, Selvaggia Lucarelli ha definito “bulla” Guendalina Tavassi. Ilary Blasi ha contestato la scelta della parola, ritenendola troppo pesante rispetto ai comportamenti mostrati dalla concorrente e proponendo una lettura diversa del suo carattere.

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«Non possiamo semplicemente dire che Guendalina è una provocatrice che scoatta ogni tanto?».

La conduttrice ha dunque distinto tra un atteggiamento sopra le righe e un’accusa che, nel linguaggio comune, può richiamare il fenomeno del bullismo. Lucarelli, però, ha confermato la propria valutazione.

Le lacrime di Guendalina Tavassi e la precisazione di Lucarelli

Dopo la diretta, Guendalina Tavassi è scoppiata in lacrime. La concorrente ha raccontato di aver parlato con Selvaggia Lucarelli prima dell’ingresso nel reality e di averle confidato proprio il timore di essere percepita come una bulletta, a causa del suo modo di scherzare e provocare. Per questo, secondo il suo racconto, il giudizio ricevuto l’ha ferita particolarmente.

La precisazione di Selvaggia Lucarelli sui social

In un successivo intervento su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha spiegato di non voler ritirare la parola usata in trasmissione, precisando però di riferirsi esclusivamente alle dinamiche televisive e ai comportamenti osservati all’interno della Casa, non al bullismo inteso come fenomeno sociale o psicologico.

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«Non intendo affatto giustificarmi per aver definito bulla Guendalina», ha scritto l’opinionista.

Lucarelli ha inoltre sottolineato che le divergenze di opinione su un concorrente non devono trasformarsi in attacchi personali tra chi commenta il programma. Anche Ilary Blasi ha messo un “mi piace” al post, un gesto che suggerisce come il confronto in studio non abbia necessariamente compromesso i rapporti tra le due.

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La replica di Federico Perna sui social

La spiegazione non ha convinto Federico Perna, compagno di Guendalina Tavassi, che attraverso i propri profili social ha criticato il comportamento dell’opinionista. Secondo Perna, riprendere all’esterno del programma giudizi negativi su una concorrente che si trova nella Casa rischia di incidere sulla sua immagine senza offrirle un’immediata possibilità di replica.

«Vedere queste scene mi fa stringere il cuore e mi fa terribilmente arrabbiare», ha scritto commentando il video delle lacrime della compagna.

Perna ha poi rivolto a Guendalina un messaggio di sostegno, ribadendo di essere dalla sua parte.

La vicenda continua così a far discutere non soltanto per le dinamiche del reality, ma anche per il peso delle parole usate per giudicare pubblicamente i suoi protagonisti.