GF Vip, Roncaccia a Varsi: «La tua ex Carlotta ci ha provato con me». Lei replica furiosa sui social

Nuove tensioni al Grande Fratello Vip, dove il nome di Carlotta Cocina è tornato al centro delle conversazioni. A tirarla in ballo sono stati Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia, protagonisti di uno scambio di battute che non è passato inosservato. La diretta interessata, dopo aver visto il video, ha deciso di replicare duramente sui social.

Roncaccia racconta a Varsi le dichiarazioni di Carlotta

Tutto è iniziato quando Alessandro Roncaccia ha raccontato a Varsi alcune dichiarazioni che Carlotta avrebbe rilasciato dopo il suo ingresso nella Casa durante l'Open House.

«Mi hanno girato questo articolo dove c'era una mia foto, una tua e una di lei perché lei aveva detto questa frase, ovvero che le piacevo io e che se entrava qua dentro ci avrebbe provato con me», ha spiegato Roncaccia, aggiungendo: «Lei lo sta a fare a posta anche perché pubblica tutti i messaggi della gente che le scrive che la vorrebbero vedere qua dentro». A confermare che i due stessero parlando proprio di Carlotta Cocina è stata Piera Meloni, durante una conversazione con Federica Morello. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Roncaccia ha poi raccontato alcuni precedenti contatti social con Carlotta: «La conosco perché lei mi commentò una foto l'estate scorsa, mi scrisse 'coming' mentre mi trovavo a Francoforte, ma a me non piace proprio. Mi ha messo like a tutte le storie». L

a reazione di Alessandro Varsi è stata particolarmente dura: «Lei è matta, mi viene la pelle d'oca se ci ripenso, comunque è vero che sei il suo tipo a lei piacciono ricci e mulatti, anche se tu non sei mulatto».

La replica di Carlotta Cocina sui social

Il video della conversazione è arrivato anche a Carlotta Cocina, che ha deciso di rispondere attraverso un lungo messaggio pubblicato su X.

«Allora chiariamo per l'ennesima volta un po' di punti. Il mio ex che entrando al GF (dopo un anno che non lo vedo e non lo sento) ha iniziato a parlare di me con Piera, Giacomo, Jonathan, Danto… Quindi più e più volte dicendo cattiverie e falsità sul mio conto!». Carlotta ha poi spiegato di aver ricevuto migliaia di messaggi dai suoi sostenitori che vorrebbero rivederla in televisione, sottolineando di aver costruito negli anni una community molto affezionata.

Non è mancata una risposta diretta a Roncaccia, del quale ha contestato la ricostruzione dei loro contatti sui social: «Caro Roncaccia, sei tu che mi hai seguita per prima un anno fa e mi hai visto sempre per primo tutte le mie storie e messo likes alle storie manco avessi le notifiche attivate su di me!». Infine, la provocazione: «In un mese il mio nome è uscito 10 volte dentro il GF… siamo sicuri che sia io a cercare visibilità o siete voi che mi avete sempre nei vostri pensieri e non riuscite proprio a smettere di pensarmi?».

Carlotta entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip?

La vicenda potrebbe aprire la strada a un nuovo confronto televisivo. Le dichiarazioni dei concorrenti e la replica di Carlotta hanno alimentato la curiosità dei telespettatori. Un eventuale ingresso di Carlotta Cocina nella Casa potrebbe riaccendere le tensioni con Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia, modificando gli equilibri del gruppo. Per il momento, però, non ci sono conferme su un suo possibile ingresso nel reality.