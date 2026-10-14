GF Vip, Alessandro Roncaccia attacca l'ex di Piera Meloni: «Falso, non è l'uomo che credevo»

Il triangolo sentimentale al Grande Fratello Vip tra Piera Meloni, l’ex fidanzato Gian Marco Ciaccia e il concorrente Alessandro Roncaccia potrebbe riservare nuovi colpi di scena. La permanenza di Ciaccia nel backstage del reality, per avere un confronto più approfondito con Piera, ha portato a una decisione definitiva, almeno per il momento: dopo un anno e mezzo insieme, i due hanno messo fine alla loro relazione. Ma a far discutere sono ora le parole di Roncaccia e la possibilità di un nuovo faccia a faccia nella Casa.

La reazione di Roncaccia dopo la rottura

Il confronto tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia si è svolto in un clima più disteso, ma la scelta dell’influencer sembrava ormai maturata. I due si sono salutati con evidente dispiacere. Intanto Alessandro Roncaccia, che fin dall’inizio del programma ha mostrato interesse per Piera, è finito al centro delle critiche dell’ex fidanzato. Ciaccia ha sostenuto che la vicinanza tra i due concorrenti avrebbe contribuito alla rottura, arrivando ad accusare Roncaccia di essersi avvicinato alla giovane in un momento di fragilità. Dopo aver rivisto quelle dichiarazioni, il gieffino ha reagito duramente.

Roncaccia ha dichiarato: “Non venire da me con quella faccia falsa, non è così uomo come pensavo. Mi ha stretto la mano dicendomi che non ce l’aveva con me”. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Ciaccia potrebbe tornare nella Casa?

Le parole di Alessandro Roncaccia non sono passate inosservate. Gian Marco Ciaccia ha pubblicato su Instagram una storia con la frase “Arrivo Fra”, riprendendo il modo in cui il concorrente si era rivolto a lui. Anche Federico Perna, compagno di Guendalina Tavassi, lo ha invitato sui social a rientrare nel reality per un confronto. Secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni, la possibilità sarebbe stata prospettata anche dagli autori del programma, ma Ciaccia avrebbe per ora rifiutato.

Non è escluso, tuttavia, che la situazione possa cambiare, soprattutto se il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia dovesse evolversi. Al Grande Fratello Vip, ciò che accade fuori dalla Casa finisce spesso per influenzare gli equilibri tra i concorrenti. E quando entrano in gioco i sentimenti, le tensioni possono crescere rapidamente. Per questo il triangolo tra Piera, Ciaccia e Roncaccia potrebbe essere tutt’altro che chiuso.