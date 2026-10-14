Grande Fratello Vip, Gian Marco torna nella Casa per affrontare Roncaccia? "E' stato contattato dagli autori"

Il possibile ritorno di Gian Marco Ciaccia nella Casa del Grande Fratello Vip ha acceso il dibattito tra i fan del reality condotto da Ilary Blasi. Al centro della vicenda c’è il rapporto ormai concluso con Piera Meloni e la tensione con Alessandro Roncaccia, al quale Ciaccia ha rivolto pesanti critiche in un confessionale mostrato durante l’ultima puntata. Secondo l’ex fidanzato di Piera, Roncaccia avrebbe approfittato di un momento di fragilità della concorrente, assecondandone le emozioni. «Per me questa è manipolazione pura», ha dichiarato, suscitando la reazione del concorrente.

La replica di Roncaccia e le provocazioni social

Roncaccia non ha nascosto il proprio disappunto, ricordando che Gian Marco, al momento dei saluti, gli aveva assicurato di non avere nulla contro di lui. «La prossima volta queste cose dimmele in faccia, così ne parliamo da ragazzi maturi ed educati», ha replicato. La vicenda è poi proseguita sui social: in una storia condivisa da Federico Perna, compagno di Guendalina Tavassi, Ciaccia ha mostrato di aver sostituito sul telefono la fotografia di Piera con un’emoji a forma di fantasma. Perna lo ha invitato a tornare a confrontarsi con i due concorrenti, mentre un successivo «Arrivo FRA» pubblicato da Gian Marco è stato interpretato da alcuni come un possibile annuncio del suo rientro. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il retroscena sul ritorno e la smentita

Secondo un’indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni, gli autori avrebbero ricontattato Ciaccia tra il 12 e il 13 ottobre per valutare un nuovo coinvolgimento nel programma. Il giovane, però, non sarebbe stato intenzionato ad accettare. Nelle ore successive è arrivata anche una presa di posizione più netta: attraverso messaggi condivisi da Deianira Marzano, Gian Marco avrebbe chiesto di interrompere le continue indiscrezioni sul suo conto. «Basta, vi prego mollatemi. È finita, sono tornato alla mia vita», le parole attribuitegli. Al momento, dunque, non risulta confermato alcun nuovo ingresso nella Casa: la tensione con Roncaccia continua a far discutere, ma Ciaccia sembra voler chiudere la parentesi televisiva.