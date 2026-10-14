Megan Ria, dietro la lite con Elodie e Franceska spunta Andrea Iannone: il retroscena di Selvaggia Lucarelli

La fine dell’amicizia tra Elodie e Megan Ria torna al centro del gossip. Dopo aver lavorato insieme nei concerti e in un videoclip, la cantante e l’ex ballerina di Amici si sarebbero allontanate. A riaccendere l’attenzione è Selvaggia Lucarelli, che nella newsletter Non Facciamone Un Caso ha raccontato un retroscena che coinvolgerebbe anche Andrea Iannone, ex compagno della popstar.

Il presunto ruolo di Andrea Iannone

Secondo la ricostruzione di Selvaggia Lucarelli, Megan Ria avrebbe mantenuto rapporti con Andrea Iannone dopo la fine della relazione con Elodie, riferendogli presunte informazioni sulla cantante e sulla sua nuova compagna, Franceska Nuredini. Proprio questa circostanza, se confermata, avrebbe provocato l’allontanamento della ballerina. Il quadro si inserisce nei rapporti già descritti come tesi tra Elodie e il pilota, fotografati in passato durante un confronto in strada. Nessuno dei diretti interessati ha confermato queste indiscrezioni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Le parole al Grande Fratello Vip e la presunta diffida

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Megan Ria ha preferito non entrare nei dettagli della vicenda, prendendo le distanze dai «gossip beceri». Ha però chiarito: «Non ho nulla contro di loro. A Elodie devo tanto e a Franceska voglio tanto bene e auguro loro il meglio». La ballerina, dunque, non ha manifestato pubblicamente rancore verso le due artiste.

Selvaggia Lucarelli ha inoltre parlato di una presunta diffida con cui Elodie avrebbe cercato di impedire alla ballerina di raccontare alcuni aspetti della storia durante il reality. Anche l’esistenza e il contenuto di questo atto non risultano confermati pubblicamente. Resta quindi da capire se Megan Ria deciderà di tornare sull’argomento nelle prossime puntate.