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GF Vip, Alessandro Roncaccia nella bufera: esplode la polemica dopo una frase sui calabresi

GF Vip, Alessandro Roncaccia nella bufera: esplode la polemica dopo una frase sui calabresi

Un video diventato virale scatena l'indignazione sui social. Intanto, si fa strada l'ipotesi di un nuovo confronto nella Casa con l'ex fidanzato di Piera Meloni

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Nuove polemiche al Grande Fratello Vip, dove Alessandro Roncaccia è finito al centro delle critiche per alcune dichiarazioni pronunciate durante una conversazione con i coinquilini. Le sue parole sulla Calabria hanno provocato numerose reazioni sui social, con diversi utenti che chiedono provvedimenti nei suoi confronti.

Le parole sui calabresi scatenano la polemica

A far discutere è un video diventato virale sui social, nel quale Roncaccia conversa in giardino con alcuni concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi. Durante una chiacchierata sulle tendenze estetiche, il discorso cade sulle sopracciglia dalla caratteristica forma ad «ali di gabbiano». Roncaccia fa quindi riferimento alla Calabria, sostenendo che questa moda sarebbe ancora particolarmente diffusa nella regione perché, a suo dire, i calabresi sarebbero «un po’ indietro».

Una battuta che ha immediatamente suscitato indignazione. Numerosi utenti hanno criticato il concorrente, giudicando le sue parole offensive nei confronti della popolazione calabrese. Non sono mancate richieste di provvedimenti disciplinari, mentre alcuni spettatori hanno addirittura invocato la sua esclusione dal programma. 

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