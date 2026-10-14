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GF Vip, Piera Meloni dopo la rottura con Gian Marco: Roncaccia resta distante, ma arriva un bacio

GF Vip, Piera Meloni dopo la rottura con Gian Marco: Roncaccia resta distante, ma arriva un bacio

Nella Casa cresce la curiosità per il rapporto tra i due concorrenti. Piera si confida con Federica e Jonathan, svelando cosa pensa davvero di Alessandro

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Nuovi sviluppi sentimentali nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver preso la difficile decisione di interrompere la relazione con il fidanzato Gian Marco, Piera Meloni sta attraversando un momento di riflessione. Intanto Alessandro Roncaccia, che non ha nascosto il proprio interesse per la gieffina, preferisce mantenere una certa distanza, rispettando i suoi tempi.

Un atteggiamento che, però, non passa inosservato agli occhi di Piera, sempre più attenta ai comportamenti del concorrente.

«Roncaccia è una primadonna»: il commento di Piera

Durante una conversazione in giardino, Federica Morello mostra comprensione nei confronti di Piera, sottolineando come sia naturale, dopo una rottura sentimentale, avere bisogno di tempo per ritrovare il proprio equilibrio.

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A intervenire è anche Jonathan Kashanian, che osserva divertito quanto Piera e Alessandro siano entrambi orgogliosi. Un’affermazione che trova subito d’accordo la gieffina, pronta a definire Roncaccia «una primadonna».

Secondo Federica, Alessandro potrebbe trovarsi in difficoltà perché abituato a essere corteggiato piuttosto che a prendere l’iniziativa. Jonathan, invece, ritiene che il concorrente sia frenato dalla delicata situazione sentimentale di Piera e non sappia ancora quale atteggiamento adottare.

Un bacetto dopo pranzo riaccende la curiosità

Nonostante la distanza mantenuta da Alessandro, tra i due non mancano piccoli segnali di avvicinamento. Piera racconta infatti, con un sorriso, di aver ricevuto un bacetto da Roncaccia subito dopo pranzo.

Un gesto che non sembra averla infastidita. Al contrario, la gieffina appare incuriosita dalla possibilità di capire come potrebbe evolversi il loro rapporto.

Alessandro è davvero bloccato dal timore di affrettare i tempi oppure sta semplicemente aspettando il momento giusto per farsi avanti? Per il momento, nella Casa del Grande Fratello Vip, il futuro di questa possibile nuova coppia resta tutto da scrivere.

Metadescrizione: Grande Fratello Vip, Piera Meloni lascia Gian Marco e osserva Roncaccia. Tra distanze, orgoglio e un bacetto cresce la curiosità.

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