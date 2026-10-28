GF Vip, Piera e Roncaccia pensano già alle prossime nomination: il piano per evitare il televoto

La coppia torna al centro dell'attenzione dopo una conversazione sulle dinamiche del reality. Tra calcoli e precauzioni, emergono nuovi interrogativi

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Prima la conta dei voti dopo le nomination, adesso i consigli su come evitare di ritrovarsi entrambi al televoto. Al Grande Fratello Vip, il rapporto tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni torna al centro dell’attenzione per un nuovo confronto sulle dinamiche del gioco.

Roncaccia avrebbe suggerito a Piera una linea di condotta precisa: quando uno dei due è maggiormente esposto, l’altro dovrebbe mantenere un «low profile», evitando di attirare a sua volta l’attenzione e di rischiare una nomination contemporanea. Un ragionamento che sembra andare oltre la semplice preoccupazione per l’esito del televoto.

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Dalla conta dei voti al «low profile»

Il nuovo episodio si inserisce nella scia delle dichiarazioni raccontate ieri. Dopo le nomination, i due concorrenti avevano discusso della possibilità che i rispettivi sostenitori dovessero dividersi tra loro. Roncaccia aveva osservato: «Perché se io ho un esercito, adesso l’esercito si divide in due».

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Quella riflessione aveva già suscitato critiche e interrogativi sul peso delle strategie all’interno del loro rapporto. Il consiglio di oggi aggiunge un elemento: non solo contare i voti disponibili, ma anche dosare l’esposizione nella Casa per cercare di evitare che entrambi siano messi a rischio nello stesso momento.

Una strategia di coppia che fa discutere

È comprensibile che due concorrenti vicini vogliano proseguire insieme l’esperienza nel reality. Ma il suggerimento di Roncaccia potrebbe alimentare le perplessità di chi vede nei loro confronti una crescente attenzione alle mosse più convenienti per restare in gioco.

Il punto, però, resta aperto: proteggere il proprio percorso non significa necessariamente mettere in scena un rapporto. Saranno i comportamenti dei due concorrenti, più che un singolo scambio di battute, a chiarire quanto pesino i sentimenti e quanto la strategia.